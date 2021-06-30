Aslı’nın Hikayesi’nde hayattan dikkat çeken kesitler var
Pınar Kılıçaslan Volkan’ın kaleme aldığı ‘Aslı’nın Hikayesi’ geçtiğimiz gün raflardaki yerini aldı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Pınar Kılıçaslan Volkan’ın kaleme aldığı ‘Aslı’nın Hikayesi’ kadın hikayelerinin aslına dokunuyor. Tüm Dünya’da gündemden düşmeyen, önlenemeyen, çoğu zaman insan olarak yetersiz kaldığımız çocuğa, kadına yönelik istismar, taciz ve tecavüzü en dokunaklı haliyle işliyor. ‘ Aslı’nın Hikayesi’ yazarın 2.kitabı. Pınar Kılıçaslan Volkan Aslı’nın Hikayesin’de – hikayenin aslını gözler önüne seriyor.