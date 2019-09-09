Asma köprüde düğün yaptılar

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde yaşayan Cengizhan ve Nurdan Gelekçi çifti, düğünlerini köylerini Büyük Aküzüm köyüne bağlayan asma köprüde yapmaya karar verdi.

Düğün öncesi, yaklaşık 35 yıl önce yapılan 110 metre uzunluğundaki asma köprüyü balonlar ve Türk bayrakları ile süsleyen çiftin yakınları, gelinlik ve damatlık giyerek köprüye gelen Gelekçi çifti ile oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Gelin ve damadın, davul zurna eşliğinde köprüde oyun oynayıp halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Ellerinde Türk bayrakları olan davetlilerin de oyunlarında çifte eşlik etmesi, katılımcılar ile çevredekilerin ilgisini çekti.

Davetliler, köprüdeki düğün sonrası Küçük Aküzüm köyündeki damadın ailesinin evinde verilen yemeğe katıldı.

"Kimsenin aklına gelmezdi"

Gelin Nurdan Gelekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asma köprüde düğün yaptıkları için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Köprü üzerinden insanların yanı sıra bazen de araçların geçtiğini belirten Gelekçi, "Kimsenin aklına bu asma köprü üzerinde düğün yapılacağı gelmezdi. Bizim aklımıza geldi, böyle bir çılgınlık yapalım deyip asma köprü üzerinde düğün yapmaya karar verdik." diye konuştu.

"Herkese böyle ilginç bir düğün tavsiye ederim"

Gelekçi, köylülerin köprü üzerindeki düğünü şaşkınlıkla izlediğini dile getirerek, "İlk başta köylüler çok şaşırdı, uzaktan sadece izliyorlardı. Bir süre sonra gelip bizimle köprü üzerinde oyun oynadılar. Asma köprüde düğün yapmak çok güzel bir duygu. Herkese böyle ilginç bir düğün tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

"Geldiğim en keyifli düğünlerden biriydi"

Düğünde görevli müzisyen Erol Ergüloğlu da birçok yere gidip düğünlerde müzik çaldığını, ilk defa böyle ilginç bir düğünle karşılaştığını anlattı.

Heyecanı yüksek bir düğüne ilk kez katıldığını anımsatan Ergüloğlu, "Ekibimizle İran'dan Azerbaycan'a tutun da Türkiye'nin birçok şehrini gezdik ama asma köprüde ilk defa düğün gördüm. Düğünleri olan arkadaşlar da ilk defa böyle bir şey yaptıkları için inanılmaz heyecanlıydılar." dedi.

AA