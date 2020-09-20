Asmin ne demek? Asmin ne anlama gelir?

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Asmin ne demek?

Kürtçe üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bir isim olarak Asmin sözcüğü, kız çocukları için güzel bir alternatif olarak öne çıkıyor. Farklı anlamları üzerinden ortak şekilde beğeni toplayan güzel bir isimdir.

Ufuk,

Gökyüzü,

Bir daha çiçeği,

Narin ve hoş anlamları ile beraber kız çocukları için verilebilecek en güzel isimlerden biri olarak değerlendirilebilir. Hem ufuk ya da gökyüzü hem de bir daha çiçeği şeklinde anlamları üzerinde ele almak mümkün. Özellikle Dağlarda yetişen nadide bir çiçek olarak Asmin ismini değerlendirmek çok daha etkili olabilir. Zira belli bir bölgede yetişmiş olan ender ve güzel bir çiçeği tarif etmektedir.



