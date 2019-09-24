Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Posta Özel

Asperger sendromlu kişiler sosyal sinyalleri alamazlar. Onlarla iletişim kurmak oldukça zordur.erkekleri kadınlardan 4 kat daha fazla etkileyen bu hastalık günlük yaşantınızı devam ettirmekte zorlanmanıza neden olur. Asperger sendromu nedir, asperger sendromu belirtileri nelerdir soruları hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromlu kişiler birbirlerine benzemez. Geçmiş zamanlarda mental hastalık olarak bilinen bu durum şimdi otizmli hastalıklar grubunda yerini almıştır. Asperger sendromlu kişilerin sosyal becerileri ve motor öğrenmeleri zor gelişir. Asperger sendromlu çocuklar 2 yaşından önce konuşmaya başlamazlar. Bu hastalığın genelde neden olduğu bilinmemektedir. Genetik bir hastalık olduğu düşünülür. Ancak asperger sendromunun neden olduğu ile alakalı kesin bir bilgi mevcut değildir. Asperger sendromunun en önemli belirtisi sosyal yaşam karşısında yaşanılan zorluklardır. Asperger sendromu hayat boyunca sürmektedir. Ancak verilen eğitim vs gibi desteklerle asperger sendromunun ortaya çıkarmış olduğu belirtiler azaltılabilmektedir.

Yetişkinlerde asperger sendromu

Detaylara dikkat etme ve ilgi alanlarına odaklanma gibi bazı tipik Asperger sendromu özellikleri üniversite ve kariyerde başarı şansını arttırabilir. Teknoloji Asperger sendromlu birçok kişiyi cezbeder ve Asperger sendromluların en yaygın kariyer seçimleri mühendisliktir. Tabii ki Asperger sendromlu kişilerin tek iyi olduğu alan bilim değildir. Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Marie Curie ve Thomas Jefferson gibi tarihte saygı duyulan bazı kişilerde de Asperger sendromu vardı.

Bu haberi de okudular Sivilce nasıl geçer sorusuna çözüm yolları

Asperger sendromu belirtileri

• Asperger sendromlu çocuklarda bu hastalık ilk zamanlarda belirtiler verebilir.

• Asperger sendromu erkekleri kadınlardan daha fazla etkiler.

• Asperger sendromunun belirtileri arasında obsesif ilgi alanları, resmi konuşma, ritüeller, sosyal izolasyon, motor becerilerdeki gecikme, hayal gücü eksikliği ve duyusal zorluklar sayılabilir.

• Öğretim stratejileri asperger sendromlu bir kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

• Asperger sendromunun belirti ve semptomları çok değişkendir. Yaşamın ilk yılında AS'nin erken belirtileri görülebilir. Bunlar, yetersiz koordine edilmiş veya beceriksizliğe yol açan, zayıf koordineli motor becerileri içermektedir.

• Biçimsel veya farklı konuşma : Ritim veya tonlama eksikliği olabilir. Konuşma düz, monoton, alışılmadık derecede yavaş veya hızlı gelebilir veya ses seviyesi uygun olmayabilir.

• Rutinler: AS'li insanlar kafa karışıklığını azaltmak için metodik olarak korudukları kural ve ritüellere sahip olabilir. Rutindeki bir sürpriz değişiklik bazen sinirlenmeye veya endişeye neden olabilir.

• Sosyal çevresi gelişmez: Asperger sendromlu kişiler sosyal çevre edinmekte zorlanırlar.

• Yakınlık konusunda zorlanırlar: Asperger sendromlu kişiler konuştukları kişiye karşı nasıl bir mesafede durmaları gerektiğini bilemezler.

Bu haberi de okudular İshale ne iyi gelir? İshali kesen besinler

Asperger sendromu tedavi edilebilir mi?

Asperger sendromu tamamen iyileşmez. Ancak hastalıkta görülen semptomlar minimuma indirilerek hastalığın engellediği durumlar azaltılabilir.

Eğitim ve akademik beceriler : Asperger sendromu tanısı alan bir çocuk eğitim desteğinden yararlanabilir. Amaçlar notları düzenlemeyi, ev ödevi hedeflerini yönetmeyi ve özel öğrenme gereksinimlerini karşılamayı içerebilir. AS'li çocukların çoğu ana okul ortamına en uygun olanıdır.

Uygun sosyal becerilerin kazanılması: Birey, örneğin sosyal ipuçlarını okumayı ve yanıtlamayı öğrenerek, diğerleri ile etkileşimlerini geliştirmek için stratejiler öğrenebilir.

İletişim becerileri eğitimi: Özel konuşma ve dil terapisi, örneğin bir konuşmayı nasıl başlatıp sürdüreceğini öğrenen kişiye yardımcı olabilir.

Bu haberi de okudular Gerdek gecesi korkusuna karşı alınacak önlemler