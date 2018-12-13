Asphalt 9: Legends yeni güncellemesi yayında!

Gameloft, dünyanın en çok indirilen mobil yarış serisi Asphalt’ın tüm mobil platformlarda oynanabilen son oyunu Asphalt 9: Legends’ın ikinci güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, oyuncuları yeni arabalar, yeni zorluklar ve yeni çok oyunculu kuralları ile yollarda en yüksek hıza ulaşmaya davet ediyor. Ayrıca son model iOS cihazlara özel 60 fps desteğiyle daha fazla frame seçeneği, bu güncellemeyle oyuncularla buluşuyor.

Bugatti Chiron Lansman Etkinliği: Bugatti Chiron Özel Etkinliği, Asphalt 9: Legends’ın en hızlı ve en güçlü aracını oyuncuların parmak ucuna getiriyor. Her gün zorlu ama ödüllendirici yeni yarışlarda oyuncular, bu usta işi son model makinenin kilidini açma şansına sahip olacak!

Akım Modu: Yeni oyun modu, oyuncuların nitro çubuğunu önlerindeki arabayı takip ettikleri sırada şarj etmelerini sağlayarak, hız festivaline yeni bir strateji katmanı ekliyor.

Yeni Çok Oyunculu Mod Kuralları: “Saf dışı yok”, “Derece puanı düşüşü yok” ve diğer deneysel kurallarla eşsiz çok oyunculu sezonları rekabeti daha da artıyor.

Dört Yeni Hız Canavarı: SIN R1 550, Genty Akylone, Maserati Alfieri ve McLaren 570s Cabrio çok yakında yollarda; direksiyona geçmeye hazırlanın!



