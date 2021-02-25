Anavatanı Arabistan olan aspir çiçeği, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde alternatif tıp da oldukça fazla kullanılır. Peki, aspir çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Aspir çiçeği hikayesi nedir?

ASPİR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Haziran sonunda çiçek açmaya başlayan aspir çiçeği, gün aşırı toprağı nemlendirilecek kadar sulanmalıdır. Yabani bitki olarak bilinen aspir çiçeğinin özel bir bakımı yoktur.

ASPİR ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yalancı safran olarak bilinen aspir çiçeği birçok hastalığa iyi geldiği gibi gıda ve kumaş sanayisinde de renk verici madde olarak kullanılır. Sarı, krem, beyaz ve turuncu renkleri vardır. Yemeklere güzel lezzet katar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pilavların vazgeçilmezidir. Yağ, sabun, boya, vernik, cila yapımlarının hammaddesidir.

Türkiye'de en çok Burdur, Konya, Eskişehir ve Isparta'da yetişir.



