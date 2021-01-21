Aspir yağı; doğru kullanıldığı takdirde zayıflatmaktadır. Ancak aspir yağının çok fazla tüketilmemesi gerekir. Yaz mevsiminde yetişen aspir yağının bitkisinin bir diğer adları; yağ bitkisi veya yalancı safran olarak bilinmektedir.

- Cilt sağlığı açısından çok faydalıdır. Aspir yağı; ciltteki gözeneklerin açılmasına, sivilcelerin, aknelerin azalmasına yardımcı olur.

- Aspir yağı; E vitamini açısından çok zengin bir yağdır. E vitamini açısından çok zengin olan bu yağ, insan sağlığı açısından birçok faydaya sahiptir.

- Aspir yağı; ruh sağlığına olumlu etkileri bulunan bir yağdır. Aspir yağının; stres, depresyon gibi durumlara olumlu etki sağladığı belirtilebilir. İnsan vücudunda serotonin seviyesi artmakta olup, normal ruh sağlığının yaşanması adına destek olmaktadır. Bu yağ; Alzheimer hastalığı adına da olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir.

- Aspir yağı; bağışıklığı güçlendirir. Prostaglandin işlevini yöneten aspir yağı; Omega 6 yağ asitlerin sahip olduğu için vücudun bağışıklığını güçlendirir.

- Saç sağlığına faydalı olan aspir yağı, saç köklerinin sağlığı açısından kafa derisindeki dolaşımı arttırır. Bunun yanı sıra saçların canlı, güçlü ve parlak kalmasına destek olur.

- Üst solunum yollarına iyi gelen aspir yağı; balgam, astım, soğuk algınlığı, boğmaca, öksürük gibi hastalıklardan korur.

- Diyabetin kontrol edilmesinde önemli yararı vardır.

- Aspir yağı; Omega 6 yağ asitleri açısından çok zengin bir yağdır. Omega 6 yağ asidi ise, genel olarak ateroskleroz oluşumu ihtimalinin dışında felç ve kalp krizi gibi başka sağlık şartlarının oluşma riskini azaltır.

- Aspir yağı; kilo vermeye yardımcıdır. Aspir yağını kullanan bireyler, kilo verme özelliğinden ötürü bu yağı çokça tercih etmektedirler.

- Sindirim sistemini destekleyen aspir yağı, sindirimi güçlendirir. Midenin sorumluluğunu güçlendirmek adına 1 litre su içerisine 1 gram aspir yağı ilave ederek, her gün tüketmek önemlidir.

Aspir yağı zararları nelerdir?

Aspir yağı; bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman diyet planlarında yardımcı şekilde yağ kaybına etkili olduğu belirtilmiştir. Ancak aspir yağının gereğinden fazla kullanılmaması oldukça önemlidir. Aspir yağının fazla kullanılması sonucunda; mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, kusma, ishal, tansiyon düşüklüğü yaşanabilir. Bu tür yan etkilerin oluşmaması adına aspir yağının günlük kullanımı 2 tatlı kaşığını geçmemelidir.

Aspir yağının sağlık açısından pek çok faydaya sahip olduğu belirtilebilir. Bununla beraber hamur işleri yapılırken kullanılan normal yağların yerine aspir yağını kullanmak mümkündür. Bu şekilde lezzetlerinin de eşsiz olacağını belirtmek gerekir. Bunun dışında aspir yağı; et ya da sebze yemeklerinde, salata soslarında, mısır patlatırken de kullanılabilir.

Gün içerisinde aspir yağı tüketilecekse diyet programlarının içerisine yoğurdun içine az oranda ilave edilerek tüketilebilir. Aspir yağı genel olarak saç bakımı için de kullanılmaktadır. Aspir yağı ile hazırlanan maskeler sayesinde, saçların daha parlak ve canlı göründüğü belirtilebilir.

Aspir yağı; marketlerde, eczanelerde ve aktarlarda bulunmaktadır. Aspir yağını bu şekilde temin etmek mümkündür.

Aspir yağının satıldığı yerlerden alınması mümkündür. Aspir yağı; eczanelerde, marketlerde ve aktarlarda bulunmaktadır. Buralardan aspir yağı satın alınabilir.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.