Mutfakta yemek yaparken oluşan kokuyu çekip dışarı aktarmakta oldukça faydalı olan aspiratörler, düzenli olarak temizlenmesi gereken mutfak eşyalarından birisidir. Peki, aspiratör temizliği nasıl yapılır? Doğal yollarla aspiratör nasıl temizlenir? Aspiratör filtresi nasıl temizlenir?

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Yemekten çıkan buharların, yağlanmaya neden olmaması adına aspiratörlerin belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Aksi halde, bu yağlar zaman içerisinde katmanlar oluşturuyor. Ve filtreler tıkanıyor.

Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyarak, aspiratörünüzün temizlenmek istediğiniz parçasını sökün. Diğer taraftan geniş bir leğen içerisinde su kaynatın. Sıcak su, aspiratörde biriken yağların yumuşamasına yardımcı olacaktır. Parçaları, bir süre sıcak su içerisinde bekletin.

Aspiratör temizliğinde yağ sökücülerden ve bulaşık deterjanlarından faydalanın. Yağ sökücü spreyi, fazla yağ kalıntısı olduğundan dolayı özellikle filtrelere sıkın ve bekleyin. Ardından da bir bulaşık süngeri yardımı ile parçaları çizmeyecek şekilde silin. İşlemin ardından, parçaları durulayın ve kurumaya bırakın.

Ankastre aspiratörlerin temizliğinde, sadece ankastreler için üretilen temizlik malzemelerini kullanmanızda fayda vardır. Aspiratörün çizilmesini önleyen ve parlaklık veren bu malzemeleri, alışveriş marketlerinde rahatlıkla bulabilirsiniz.

Derinlemesine bir aspiratör temizliği yapmadığınız zamanlarda da aspiratörünüzü nemli bir bez ile silmenizde yarar vardır. Bu durum, aspiratörünüzün erken sürede kirlenmesini engelleyecektir.

ASPİRATÖR NASIL TEMİZLENİR?

Aspiratörün parçalarını sökün.

Bunun için kullanma kılavuzundan yardım alın. Ya da sizin için aşağıda anlattık. Oradan yardım alın.

Söktüğünüz parçalara yağ sökücü dökün.

Bunun için yağ sökücü deterjan kullanın. Ankastre için kullanın temizlik deterjanı işe yarar. Temizleyiciyi söktüğünüz parçalara sıkın. Parçaları bu halde bekletin.

Beklemeye bıraktığınız parçaları yumuşak bir bezle ovun.

Yıkanabilir parçaları bulaşık makinesine koyabilirsiniz.

Temizlenen parçaları bol su ile durulayın.

Parçalarda leke kalmadığından emin olun. Ardından kurulayın.

Kuruladığınız parçaları yerine monte edin.

Parçaların yerine oturduğundan emin olun.

ASPİRATÖR NASIL SÖKÜLÜR?

Birbirinden farklı model ve özellikte pek çok aspiratör var. Her aspiratörün kullanımı da farklı. Dolayısıyla sökülüp takılmaları da farklıdır. Fakat teme olarak birbirilerine benzerler. Bu sebeple aşağı yukarı hepsi benzer şekilde sökülüp takılıyor. Oldukça da basittir. Filtrenin tutulacak bir kısmı var. O kısımdan tutup çektiğinizde filtre kapağını çıkarabilirsiniz. İşte bu kadar basit.

Alırken aspiratör kutusundan kullanma kılavuzu çıkar. Kılavuzu atmayın. Bu kılavuzdan aspiratörün nasıl söküldüğünü öğrenebilirsiniz. Yönergelere uyarak aspiratör nasıl sökülür bakın. Aşağıdaki video da size yardımcı olabilir.

ASPİRATÖR FİLTRESİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANABİLİR Mİ?

Aspiratör filtresi iki ay içinde iyice yağ tutar. İki ayda bir temizleyin. Aspiratörün makinede yıkanabilen parçaları vardır. Bu parçaları makineye atarak yıkayın. Diğer yerlerini silerek temizleyin.

Aspiratör filtresi çeşitli materyallerden yapılan bir parçadır. Eğer aspiratör filtresi paslanmaz çelikten ise makinede yıkayın. Bazı filtreler alüminyumdur. Eğer sizin aspiratörünüz de öyleyse filtreyi makinede yıkamayın. Söküp bezle silin. Bunu yukarıda anlattık.

Bazı davlumbazlarda ise karbon filtre vardır. Karbon filtre bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fakat makineye deterjan koymayın. Sadece filtreyi koyup makineyi en fazla 70 derece sıcaklıkta çalıştırın. Karbon filtreler en fazla 5 kere yıkanabilir. 12 ay da bir de değiştirilmelidir.

DOĞAL YOLLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aspiratör temizliği için kimyasal olmayan malzemeler kullanabilirsiniz. Karbonat, beyaz sirke ve soda bunun için iyi alternatifler. Aspiratör filtresi nasıl temizlenir sorusunun üç cevabı var:

SODALI TEMİZLİK

Filtreyi sökün. Büyükçe bir tencereye su koyun. Suyu kaynatın. Kaynattığınız suya bir şişe soda dökün. Karışıma filtreyi koyun. Filtreyi 10 dakika bu şekilde bekletin. Yağların söküldüğünü göreceksiniz. Bir bezle iyice ovun. Ardından filtreyi bol su ile yıkayın. Ve iyice kurulayın.

KARBONATLI TEMİZLİK

Aspiratör filtresi karardıysa karbonatlı temizlik yapın. Çelik bir tencereye su koyun. Suyu kaynatın. Kaynayan suya söktüğünüz filtreyi koyun. Ardından iki kaşık karbonatı yavaş yavaş ilave edin. Karbonatı bir anda koyarsanız su köpürür. Yavaş yavaş koyun. Karbonatlı suyun içinde kaynayan filtrenin kirleri çıkar. Filtreyi elinizi yakmadan sudan alın. Bol su ile yıkayın. Ardından kurulayın.

BEYAZ SİRKELİ TEMİZLİK

Karbonatlı temizliğin ardından beyaz sirkeli temizlik yapın. Böylece filtre gıcır gıcır olur. Karbonatlı temizliğin ardından filtreyi sudan çıkarın. Beyaz sirkeye batırdığınız eski bir diş fırçası ile filtreyi iyice ovun. Filtre parlayacak. Bunun için sünger de kullanabilirsiniz. Ardından filtreyi bol su ile durulayın. Son olarak da iyice kurulayın.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Zor lekelerde lavabo temizleyicilerinin kullanılması önerilmemektedir.

Temizlerken elektrik aksamına dikkat edin. Su kaçırmamaya özen gösterin.

Durulama aşamasına özellikle önem verin. Deterjan tam olarak durulanmazsa, artıklar yemeklerinize damlayarak sağlığınıza zarar verir.

Ankastre aspiratörlerin temizliğinde, sadece ankastreler için üretilen temizlik malzemelerini kullanmanızda fayda vardır. Aspiratörün çizilmesini önleyen ve parlaklık veren bu malzemeleri, alışveriş marketlerinde rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aspiratörünüzü temizlerken elektronik kısımlarına su kaçmamasına dikkat edin. Parçaları tek tek durulamalı ve parçalarda deterjan kalmadığından emin olmalısınız. Ardından aspiratörünüzü güvenle kullanabilirsiniz.



