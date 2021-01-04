ABD'nin Irak ve Afganistan başta olmak üzere işlediği çok sayıda savaş suçunu ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange bugün hakim karşısına çıkacak.

ABD'ye iadesinin görüşüleceği davada Assange, iadenin gerçekleşmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

ABD, İngiltere'nin Guantanamo'su olarak bilinen Belmarsh hapishanesinde tutuklu bulunan Julian Assange'ın, ABD ‘ülke tarihinin en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almak’ ve ‘casusluk’ dahil 18 farklı suçtan iadesini talep ediyor.

WikiLeaks'in en çok dikkat çeken ifşalarından biri, aralarında teslim olanların da yer aldığı sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkûmlara işkence edilmesi gibi bilgilerin yer aldığı 2010'daki Irak belgeleri oldu. Afganistan ile ilgili belgeler ise, ABD öncülüğündeki koalisyonun yüzlerce sivili öldürdüğünü ve bunları gizlediğini ortaya koydu.





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