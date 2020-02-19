İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın babası John Shipton, eğer oğlu ABD'ye iade edilirse 'hücresinde öleceğinden emin olduğunu' söyledi. Shipton, "Eğer ABD'ye iade edilirse (Assange) hapishanede öleceğine şüphe yok." ifadelerini kullanırken Assange'ın ABD'ye iadesi için İngiltere'de açılan davanın 'siyasi' nitelik taşıdığını, bu nedenle iadenin söz konusu olmayacağını söyledi. Wikileaks Baş Editörü Kristinn Hrafnsson da önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen basın toplantısında, Assange'ın "siyasi tutsak" olduğunu belirterek, "Bu son derece siyasi bir dava. Bu, 2010'da ABD hükümeti Wikileaks'i hedef aldığında da Assange'a suikast için çağrı yapıldığında da siyasiydi." ifadelerini kullanmıştı.

175 yıl cezayla karşı karşıya

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve 'kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten' tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor. İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmalarının gelecek hafta başlaması bekleniyor. Assange'ın ABD'ye iadesi gerçekleşirse, 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya