Assassin’s Creed: Origins, bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek

Assassin’s Creed: Origins, 2017 yılında Ubisoft tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Origins çıktığı günden bu yana oyuncular tarafından beğenildi. Oyun, sizi Antik Mısır’da çeşitli görevlerle uzun bir maceraya çıkartıyor. Ubisoft şimdi ise Assassin’s Creed: Origins’i kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bununla beraber bir de kullanıcılara indirim sundu.

Ubisoft Store’da 60 euro’ya satılan oyun, yüzde 80’lik indirimle 12 euro’ya alınabiliyor. u da Türk Lirası’na çevirince 92 TL’ye denk gelen bir ücret tutuyor. Steam veya Epic Games Store gibi platformlarla karşılaştırıldığında avantajlı görünüyor.

Ubisoft, hafta sonu için ücretsiz olarak sunduğu Assassin’s Creed Origins için, “Antik Mısır’dayız. Görkemli olduğu kadar entrikalarla dolu bir çağı kapatacak kadar müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. Suikastçı Kardeşlik Örgütü’nün köklerine yapacağın bu yolculukta karanlıkta kalmış sırları ve unutulmuş efsaneleri gün yüzüne çıkaracaksın... Oyun 19 Haziran 16:00 - 21 Haziran 23:00 (Türkiye yerel saati) tarihleri arasında tümüyle oynanabilir olacak. Assassin’s Creed Origins oyununu hemen indir ve sunucular açıldığında harekete hazır ol” dedi.



