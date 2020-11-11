Assassin's Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia için erişime açıldı.

Assassin's Creed Valhalla şu anda Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia üzerinde bulabilirsiniz. Oyun PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.

Oyun hakkında:

Assassin's Creed Valhalla'da şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yap, yerleşimlerini genişlet, egemenliğini pekiştir.

Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.

Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.

Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.

Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.

Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.

Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.



