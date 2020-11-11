Bilim & Teknoloji Assassin's Creed Valhalla erişime açıldı

Assassin's Creed Valhalla erişime açıldı

Bilim & Teknoloji

Assassin's Creed Valhalla erişime açıldı

Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla piyasaya çıktı. Aynı zamanda oyunun çıkış fragmanı da paylaşıldı.

11 Kasım 2020, Çarşamba 16:22 Son Güncelleme:
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Assassin's Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia için erişime açıldı.

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Assassin's Creed Valhalla şu anda Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia üzerinde bulabilirsiniz. Oyun PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.

Oyun hakkında:

Assassin's Creed Valhalla'da şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yap, yerleşimlerini genişlet, egemenliğini pekiştir.

  • Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.
  • Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.
  • Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.
  • Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.
  • Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.
  • Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.


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