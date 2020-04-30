Assassin’s Creed Valhalla fiyatı ne kadar?

Assassin’s Creed Valhalla resmi olarak duyuruldu. Oyun, Viking Çağı’nda geçiyor. Dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasında yaşanan Viking Çağı, orijinal Assassin's Creed döneminden 100 ile 400 yıl öncesini kapsıyor.

Oyunun Viking Çağı’nda geçiyor olması, oyun sırasında Saklı Olanlar ve Kadimlerin Düzeni’nin nasıl Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri Düzeni haline geldiğinin hikayesini göreceğimiz anlamına geliyor.

Assassin’s Creed Valhalla, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC ve Google Stadia platformlarına geliyor. Fiyatları ise farklı paket seçeneklerine göre değişiyor. PC için Ultimate Edition 495 TL, Gold Edition 449 TL ve Standart Edition ise 269 TL.