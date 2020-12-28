Assassin’s Creed Valhalla da, Eivor adında bir karakter ile serüvenimize başlıyoruz. Karakterin kadın ya da erkek olmasını siz seçebiliyorsunuz. Anavatanınız Norveç’i bırakıp İngiltere’nin bereketli topraklarını fethetmek için grubunuzla yola çıkıyorsunuz. Hava koşulları Norveç’ten daha iyi olsa da İngiltere’de bulunan düşmanlarınızın sayısı hiç de az değil. Kralın emrindeki eğitimli askerler, barbarlar derken Eivor’u çok büyük düşmanlar bekliyor.

Oyun içindeki yerleşim yerinizi kurmak oyunun temel özelliklerinden birisi. Ahır, demirci ocağı, tahıl ambarı ve kışla gibi yapıları açarak yeni silahlara, savaşçılara, teçhizata ve atlara sahip olabiliyorsunuz. Yerleşim yerine yaptığınız yatırımlar sonucunda yeni görevlerin kilidini de açıp deneyim puanları kazanabilirsiniz.

Yükseltme yapmak için bazı malzemeleri toplamanız gerekeceği için bunu yapmanın en iyi yanı düşmanların mekanlarına baskın yapmak. Düşman kontrolündeki toprakları ele geçirebilir ya da kalelerini basabilirsiniz. Bir Viking ordusuyla birlikte düşman kalesine beraber koşmak savaş dinamiklerinin en güzel özelliklerinden birisi. Savaş sırasında veya sonrasında da silah, gümüş gibi değerli eşyaları yağmalayıp amacınıza ulaşabilirsiniz.

Yakın dövüş mekanikleri serinin önceki oyunu olan Odyssey veya Origins’den çok farklı değil. Mızrak, balta ve ve topuz gibi silahlar kullanarak düşmanlara saldırabiliyorsunuz. Tek elle kullanılan bir silahla hareket ediyorsanız kalkan sizi korumakta oldukça başarılı. Eğer çift el ile kullanılan daha ağır bir silah kullanıyorsanız uzun balta ya da mızrak gibi, o halde hasarı önlemek için savunmayı doğru zamanlamayla yapmalı ve kaçmalısınız. Doğru şekilde savuşturma yaparsanız rakibinizi sersemletebilir ve saldırmak için daha kolay fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Rakiplerinizi gizlice alt etmek Assassin’s Creed serisinde her zaman önemli bir yere sahipti. Valhalla da işler biraz daha farklı çünkü bazı karşılaşmalar haricinde gizliliği çok da kullanmanıza gerek kalmıyor. Vikinglerinde saklanmadan savaştığını bildiğimiz için bence yerinde bir karar olmuş. Yine de oyun içindeki çalıları ve uzun çimenleri kullanarak saklanabilir ve düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilirsiniz.

Tabii ki rakiplerinizi yenmenin ve görevleri tamamlamanın size bir getirisi oluyor. Tamamladığınız görevler sonunda deneyim puanları kazanıyorsunuz ve bunlarla karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Saldırırken verdiğiniz hasarı, dayanıklılığınızı ve sağlığınızı güçlendirebilir, silahları daha efektif kullanmanızı sağlayabilirsiniz. Oyun içinde tamamladığınız hemen hemen her görev size deneyim puanı verdiği için karakterinizi hızlıca güçlendirebilirsiniz.

Ubisoft, açık dünya oyunlarında son dönemde çitayı çok yukarıya çıkardı. Assassin’s Creed serisi denilince insanların aklına devasa bir harita ve yüksek seviye detaylandırmaların aklına gelmesi de bu yüzden. Valhalla da 9. yüzyıl İngiltere’si çok iyi şekilde modellenmiş ve yerleşim yerlerinde gezmek bile insana keyif veriyor. Sadece İngiltere değil anavatanınız Norveç’e dönmek isterseniz sizi karlarla kaplı dağlar ve buz tutmuş göller karşılıyor. Norveç haritası İngiltere kadar büyük olmasa da beklentileri karşılıyor. Oyunu geliştiren ekibi ayrıca takdir etmek gerekiyor çünkü o dönemin İngiltere’sini çok iyi araştırıp, sanal dünyaya modellemeyi başarmışlar.

Oyun haritası devasa olduğundan içerisinde yapılacak çok işiniz var. Toplanacak eşyalar, görevler ve etkinliklerin tamamını yapmak için fazlaca vakit ayırmak gerekiyor. Ana hikayeyi tamamen bitiremeyip sadece bunları yapan oyuncular var. Kasabaların içinde hazine ararken saatlerinizi harcayabilir, nadir eşyaları bulmak için yeraltındaki mağaralara girebilirsiniz. Dediğim gibi ana hikayeden biraz uzaklaşmak istiyorsanız harita içinde görebileceğiniz ve yapabileceğiniz çok şey var.

Her güzel şey görünmesine rağmen Valhalla’nın da eksi yönü bulunuyor. Harita ve grafiksel detaylandırmalar çok olduğu için oyun içerisinde optimizasyon sorunları yaşanabiliyor. Sisteminizin özellikleri fark etmeksiniz bazen 60 FPS almakta zorlanabilirsiniz. Sorunu tam olarak çözmese de daha akıcı bir oyunu deneyimi için MSAA ve FXAA gibi özellikleri minimuma indirebilir hatta kapatabilirseniz. Böylece daha iyi bir performans alıyorsunuz.

Sonuca bağlayacak olursam…

Assassin’s Creed serisi oyuncuların büyük kısmı tarafından heyecanla beklenen ve takip edilen bir seri. Özellikle son dönemde sürekli farklı mitolojilere gitmesi bence seriye ayrı bir hava katmış durumda. Valhalla, açık dünya oynanışla ve mekanikleriyle bizim aşina olduğumuz bir serinin devamı niteliğinde geliştirilmiş ve çok da güzel detaylandırılmış. Viking dönemine ilgi duyan oyuncuların kesinlikle oynaması gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum.





Artıları

Muhteşem detaylara sahip açık dünya

Viking karakterler

Silah seçenekleri

Paranızın karşılığını alabileceğiniz uzun süren oyun deneyimi





Eksileri

Oyun içindeki optimizasyon sorunları