Ubisoft’un ücretsiz hafta sonu etkinliği bugün başladı. Assassin's Creed Valhalla'yı ilk defa deneyecekler oyunun en güncel versiyonuna erişebilecek. Bu sayede oyunu 28 Şubat’a kadar ücret ödemeden denemek mümkün olacak. Ubisoft bu deneme süreci içinde bir noktada oyuncuların oyunu satın alma kararı vermesini amaçlıyor. Deneme sürecinin ardından oyunu satın alanlar, oyuna kaldıkları yerden devam edebilecek.

Assassin's Creed Valhalla ücretsiz hafta sonu etkinliği 28 Şubat’ta Türkiye saatiyle 22:00’da sona erecek.



