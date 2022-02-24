Bilim & Teknoloji Assassin's Creed Valhalla kısa süre için ücretsiz olacak

Assassin's Creed Valhalla kısa süre için ücretsiz olacak

Bilim & Teknoloji

Assassin's Creed Valhalla kısa süre için ücretsiz olacak

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'yı oyuncular için kısa bir süre ücretsiz sunacak. Bu fırsat tüm platformlarda geçerli olacak.

24 Şubat 2022, Perşembe 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ubisoft’un ücretsiz hafta sonu etkinliği bugün başladı. Assassin's Creed Valhalla'yı ilk defa deneyecekler oyunun en güncel versiyonuna erişebilecek.  Bu sayede oyunu 28 Şubat’a kadar ücret ödemeden denemek mümkün olacak. Ubisoft bu deneme süreci içinde bir noktada oyuncuların oyunu satın alma kararı vermesini amaçlıyor. Deneme sürecinin ardından oyunu satın alanlar, oyuna kaldıkları yerden devam edebilecek.

Assassin's Creed Valhalla ücretsiz hafta sonu etkinliği 28 Şubat’ta Türkiye saatiyle 22:00’da sona erecek.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Evleneceklere hesaplı düğün taktikleri
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Makine öğrenmesi ve derin öğrenme neyi hedefliyor?