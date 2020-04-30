Assassin’s Creed Valhalla sonunda resmi olarak duyuruldu

Assassin’s Creed Valhalla resmi olarak duyuruldu. Yeni oyunun duyurusunu YouTube üzerinden düzenlenen canlı yayın ile beraber gerçekleştiren Ubisoft, duvar kağıdını Adobe Photoshop üzerinden çizdi

Oyun, Viking Çağı’nda geçiyor. Dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasında yaşanan Viking Çağı, orijinal Assassin's Creed döneminden 100 ile 400 yıl öncesini kapsıyor.

Oyunun Viking Çağı’nda geçiyor olması, oyun sırasında Saklı Olanlar ve Kadimlerin Düzeni’nin nasıl Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri Düzeni haline geldiğinin hikayesini göreceğimiz anlamına geliyor.

Assassin's Creed Valhalla’daki ortamı göstermek için BossLogic tarafından yapılan resimde bir Viking savaşçısı, iki farklı sahneyi birbirinden ayırıyor. Viking savaşçısının sol tarafında uzun tekneleriyle denize açılmış Vikingler görülüyor. Sağdaki sahnede ise Viking savaşçılarının İngiliz askerlerine saldırdığını görüyoruz. Bunun dışında şimdilik yeni oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Assassin's Creed: Valhalla, 2018’de yayınlanan Assassin's Creed Odyssey’den sonra serinin yayınlanan ilk oyunu olacak.

Assassin's Creed: Valhalla’nın resmi fragmanının bugünün ilerleyen saatlerinde yayınlanması bekleniyor.



