Assassin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi sızdırıldı

Reddit üzerindeki bir perakendeci, Assassin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihini sızdırdı. İddiaya göre, Assassin's Creed Valhalla mağazanın sitesinde ön siparişe girmesinin ardından çıkış tarihi 16 Ekim olarak belirtildi. Ancak birkaç saat sonra, açıklama bölümü oyunun 2020'de geleceğini belirtecek şekilde değiştirildi.

Son üç Assassin's Creed oyunu da ekim ayında çıkmıştı. Assassin's Creed: Odyssey 5 Ekim 2018, Assassin's Creed: Origins 27 Ekim 2017 ve Assassin's Creed Syndicate 23 Ekim 2015'te çıkmıştı. Bunların hepsi Cuma gününe denk geliyor.

Assassin’s Creed Valhalla, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC ve Google Stadia platformlarına geliyor. Fiyatları ise farklı paket seçeneklerine göre değişiyor. PC için Ultimate Edition 495 TL, Gold Edition 449 TL ve Standart Edition ise 269 TL.







