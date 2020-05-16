Bir Reddit kullanıcısı, oyunun Amazon İtalya’daki sayfasında çıkış tarihi olarak 15 Ekim’in yer aldığını ortaya çıkardı. Sayfa, yaptığı bir güncellemeyle oyunun çıkış tarihini 31 Aralık 2020 şeklinde gösterse de Reddit kullanıcısı tarafından alınan ekran görüntüsünü aşağıda görebilirsiniz.

Ekim'deki çıkış tarihi, serinin önceki sürümlerine bakıldığında bir Assassin's Creed oyunu için çok anlamlı. Assassin's Creed 3'ten başlayarak, serinin her oyunu (Rogue and Unity hariç) Ekim ayında çıktı. Ayrıca daha önce yine Reddit’te ortaya çıkarılan bir bilgide de oyunun 16 Ekim’de çıkacağı iddia edilmişti.

Tabi ki, Ubisoft bu zamana kadar resmi bir açıklama yapana kadar, bunu bir söylenti olduğunu da unutmayın.

Assassin's Creed Valhalla, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Stadia için geliştiriliyor.



