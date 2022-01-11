Associated Press foto muhabirleri için NFT pazarı açıyor

Ajans, sisteminin çevre dostu olarak nitelendirdiği Polygon blok zinciri üzerine kurulacağını ve NFT’lerin alıcılara fotoğrafların ne zaman, nerede ve nasıl çekildiğini söylemek için zengin bir orijinal meta veri seti içereceğini söyledi. 31 Ocak’ta piyasaya sürülecek olan ilk koleksiyonunun, belirli AP fotoğrafçılarının çalışmalarına ışık tutacak uzay, iklim, savaş ve diğer görüntülerin fotoğraflarını içeren NFT’leri içereceğini de dile getiriyor.

Alıcılar, kredi kartları veya Ethereum kullanarak pazar yerinden satın alacakları NFT’ler için ödeme yapabilecekler. AP, MetaMask’in desteklenen ilk cüzdan olacağını, ancak diğerleri için destek ekleme planlarının olduğunu söylüyor.

AP, NFT’lerin satışından elde edilen gelirin gazetecilik faaliyetlerini finanse etmek için kullanılacağını söyledi. Ayrıca, NFT’ler kendi pazar yerinde yeniden satıldığında da kuruluş gelir elde edecek. Yeniden satışla ilişkili yüzde 10’luk bir ücret olduğu belirtiliyor.