Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, astarlı sütlaç nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Astarlı sütlaç tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ

Astarlı sütlaç malzemeler

1 litre süt

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker(damak zevkinize göre azaltabilirsiniz)

1,5 tatlı kaşığı mısır nişastası & yarım çay bardağı su

Zerde için malzemeler:

800 ml içme suyu (4 su bardağı)

1 kahve fincanı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası& yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı safran & yarım çay bardağı sıcak su

Astarlı sütlaç yapılışı

Pirinç tencereye alınır ve ılık suyla yıkanır suyu süzülür, üzerine 1 su bardağı su ilave edilerek orta ateşte pişirilir. Pirinç suyunu çekine kadar pişer. Süt tencereye alınır ve ardından aralıklarla karıştırılarak kaynaması beklenir. Kaynamaya başlayınca toz şekeri eklenir, orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika kadar kaynatılır. Nişasta yarım çay bardağı su içerisinde karıştırılarak eritilir ve tencerede kaynamakta olan sütlaca eklenir. Bir taşım kaynayıp kıvam alınca ocaktan indirilir ve servis kaplarının yarısına gelecek şekilde doldurulur.

Zerde yapılışı; Safran küçük bir kaseye alınır, üzerine ölçülen sıcak su eklenerek rengini verinceye kadar bir kenarda bekletilir. Pirinç yıkanır ve süzülür. Üzerine yarım su bardağı su ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir. 4 su bardağı su ve toz şeker tencereye eklenir ve orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynayacak düzeye geldiğinde 7-8 dakika sonra ayıklanıp yıkanan kuş üzümleri ve yarım çay bardağı su içine eritilen nişasta ilave edilir. Safranlı su da süzülür, zerdeye eklenir ve bir taşım kaynatılarak ateşten alınır.

Zerde ve sütlaç birleştirme; Yarısı sütlaçla dolu olan kapların kalan kısımları da zerde ile doldurulur. Üzerine kuş üzümleri ve isteğe göre çam fıstıkları serpilerek servise hazır edilir.



