İlk olarak 1959 yayımlanmaya başlanan çizgi roman Asterix'in çizeri Albert Uderzo'nun yaşamını yitirdi. Ulderzo'nun geçirdiği kalp krizi sonucu Fransa'nın Neuilly kentindeki evinde uyurken hayatını kaybettiği, ölümünün corona virüs kaynaklı olmadığı vurgulandı. Ulderzo, dünyada milyonlarca hayranı bulunan seriyi, kendisi gibi çizer olan yakın arkadaşı René Goscinny'den 52 yıl önce devralmıştı. Galyalı askerlerin Roma İmparatorluğuyla olan mücadelesini anlatıldığı çizgi romanın imzalı bir baskısı, 2017 yılında Paris'teki bir açık artırmada 1.4 milyon euro'ya satılmıştı.

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