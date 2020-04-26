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Futbol Aston Villa, maaş ödemelerinde kısıtlama yaptı

Aston Villa, maaş ödemelerinde kısıtlama yaptı

Futbol

Aston Villa, maaş ödemelerinde kısıtlama yaptı

Premier Lig ekibi Aston Villa, corona virüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.

26 Nisan 2020, Pazar 02:32 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, corona virüs salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin zor dönemde kulübe yardım etmek amacı ile maaşlarının yüzde 25’inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği belirtildi.

İHA

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