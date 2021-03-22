Dünya AstraZeneca aşılarını etkili olmadığı gerekçesiyle sattılar

AstraZeneca aşılarını etkili olmadığı gerekçesiyle sattılar

Dünya

AstraZeneca aşılarını etkili olmadığı gerekçesiyle sattılar

Güney Afrika, 1 milyon doz AstraZeneca aşısını koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle sattığını duyurdu.

22 Mart 2021, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, kullanılmayan aşıların Afrika ülkelerine satışının tamamlandığını açıkladı. Halihazırda 9 ülkeye aşıların gönderildiğini belirten Mkhize, 5 ülkeye de bu hafta aşıların yollanacağını kaydetti.

Güney Afrika, "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle Johnson & Johnson şirketinin aşılarını kullanmaya başlamıştı.

Şimdiye kadar 180 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 550 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 52 bini aştı.

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