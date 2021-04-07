'AstraZeneca aşısı felç ediyor' dendi, ülkede kıyamet koptu

Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı. Kararın ardından kelimenin tam anlamıyla kıyamet koptu. Avrupa ilaç düzenleme kurumundan bir yetkili aşıyla felç arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu iddia etti. Fransa'da ise panik nedeniyle binlerce aşı iade edilmeye başlandı. Ayrıca ülkenin Annecy kentinde AstraZeneca'nın aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

İngiltere'den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi.

Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.

Oxford üniversitesinden bir sözcü, kararın tedbir amacıyla alındığını ve duruşmaya katılan gençlerin hiçbirinde sağlık sorunu olmadığını söyledi.Ancak bilim insanları yeni gönüllüler toplamayı bıraktılar ve kaç çocuğa doz verildiği de belli değil.

DAHA FAZLA BİLGİ BEKLENİYOR

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre Oxford, çalışmayı yeniden başlatmadan önce İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) daha fazla bilgi bekliyor.

MHRA, aşılanmış düzinelerce insan ölümcül bir beyin pıhtısı geliştirdikten sonra aşının 30 yaşın altındaki insanlar için uygun ve güvenli olup olmadığına karar vermeye hazırlanıyor.

İngiltere'den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi.

Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.

Oxford üniversitesinden bir sözcü, kararın tedbir amacıyla alındığını ve duruşmaya katılan gençlerin hiçbirinde sağlık sorunu olmadığını söyledi.Ancak bilim insanları yeni gönüllüler toplamayı bıraktılar ve kaç çocuğa doz verildiği de belli değil.

DAHA FAZLA BİLGİ BEKLENİYOR

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre Oxford, çalışmayı yeniden başlatmadan önce İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) daha fazla bilgi bekliyor.

MHRA, aşılanmış düzinelerce insan ölümcül bir beyin pıhtısı geliştirdikten sonra aşının 30 yaşın altındaki insanlar için uygun ve güvenli olup olmadığına karar vermeye hazırlanıyor.

'FELCE YOL AÇIYOR' İDDİASI

Öte yandan, bugün Avrupa ilaç düzenleyicisinin üst düzey yetkililerinden biri, şu anda aşı ile CVST (felce yol açabilecek bir beyin tıkanıklığı arasında 'net' bir bağlantı olduğunu iddia etti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşı başkanı Marco Cavaleri, inmeye yol açabilen bir beyin tıkanıklığı olan CVST'nin genç insanlarda beklenenden daha sık meydana geldiğini söyledi.

DSÖ: FAYDASI DAHA FAZLA

Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenleme direktörü, örgütün Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısının faydalarının herhangi bir riskten daha ağır bastığına ilişkin değerlendirmesini değiştirmek için hiçbir neden olmadığını yineledi.

DSÖ düzenleme ve ön yeterlilik direktörü Rogerio Gaspar, DSÖ'nün, aşılanan insanlar arasındaki kan pıhtısı raporları ışığında, Avrupalı ​​ve diğer düzenleyicilerle birlikte en son verileri yakından incelediğini söyledi.

Avrupa ilaç düzenleme kurumundaki üst düzey bir yetkili, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı ile beyindeki çok nadir kan pıhtıları arasında açık bir "ilişki" olduğunu ancak pıhtıların doğrudan nedeninin hala bilinmediğini söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı değerlendirme ekibinin başkanı Marco Cavaleri'nin yorumlarının ardından yaptığı açıklamada, hala aşıyı gözden geçirdiklerini ve bulgularını Çarşamba veya Perşembe günü açıklayacaklarını söyledi.

Gaspar, DSÖ'nün kendi aşı güvenliği danışma grubu toplandıktan sonra Çarşamba veya Perşembe günü yeni bir değerlendirmeye varmayı beklediğini ancak faydaların herhangi bir riskten daha ağır bastığına dair tavsiyesini değiştirmek için bir neden olacağına inanmadığını kaydetti.

Gaspar, DSÖ'nün aşının yasal statüsüne karar verecek çeşitli ulusal ve bölgesel uzman komitelerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS AŞI PANİĞİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarattığı 'panik dalgası' nedeniyle binlerce kişi AstraZeneca aşılarını kullanmayı reddediyor.

Calais Belediye Başkanı bugün yaptığı açıklamada, 'son darbenin' aşıyı kan pıhtılaşma vakalarıyla ilişkilendiren haberlerle geldiğini söyledi.

Hükümeti sert şekilde eleştiren Natacha Bouchart, AstraZeneca nedeniyle üstesinden gelinmesi zor bir 'panik dalgası' yaşandığını vurguladı.

Sağlık görevlileri, ülkenin salgından çıkma planının önemli bir parçası olmasına rağmen, aşının sürüler halinde geri çevrildiğini bildirdi.

Calais Belediye Başkanı Bouchart, Cuma günü kan pıhtılaşması raporlarının aşının çok sayıda reddine yol açtığını söyledi. Bouchart, "Bu bir panik dalgasından daha fazlası - bir haftadır devam ediyor ve Cuma da son darbe oldu" dedi.



