AstraZeneca aşısının yan etkisi gerçeği!

Dünya Sağlık Örgütü, aşının bu tür bir yan etkisi olmadığını, faydasının risklerinden daha fazla olduğunu savunuyor. Uzmanlar, aşıların yan etkilerini masaya yatırdı. BBC’ye konuşan Edinbugh Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eleanor Riley, yan etkinin vücudun doğal bir tepkisi olduğunu açıkladı ve neden yaşandığını şöyle sıraladı:





Aşı sonrası vücudunuza yayılan kimyasallar bir şeylerin yanlış olduğu uyarısında bulunuyor. Bu, bağışıklık yanıtını harekete geçiriyor.





Sistem, bağışıklık hücrelerini kolunuza gönderiyor. Bu kimyasallar geçici olarak kötü hissetmemize neden oluyor.





Yaş ne kadar ileri ise yan etkiler o kadar az oluyor. 70 yaşın üstündekilerde hemen hemen hiç yan etki görülmüyor.





Daha önceden koronavirüs enfeksiyonu geçirilmiş olması da güçlü bir bağışıklık yanıtını tetikliyor.

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