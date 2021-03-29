Astro-İlişkiler: Ruh ikizim can dostum

Doğum haritamızdaki yerleşimi çok önemlidir ve kişisel olarak odaklanmamız ve hayatımızda dengeye getirmediğimizde ilişkilerimizde oluşan kilitleri gösterir. Diğer kişiler ile olan ilişkilerimizde ruhsal beklentilerimiz hakkında derin bir kaynak oluşturan Juno, uzun süreli ilişkilerde, ilişkinin dinamiğini ve ilişkiden kişisel beklentileri ortaya koyar.

Bir doğum haritasında aslında öz benliğimize tutulmuş bir ayna gibi çalışır. İşte bu yüzden Juno ‘Ruh İkizimiz’ ile olan bağlantımız hakkında çok şey anlatır.

Bir doğum haritasında Juno Kova burcu yerleşiminde olduğunda kişisel olarak arkadaş canlısı, açık fikirli, idealist, sosyal ve bağımsız bir yapıya sahip olmaya işaret edebileceği gibi eş ya da partner olarak bu özellikleri taşıyan kişileri de kendine çekebileceğinin işaretçisidir.

Juno Kova burcu kişisi için bir ilişkide ihtiyaç hissedilen şeylerin ilk sıralarında özgürlüklerinin korunabilmesi gelir. Güçlü olan bağımsız olma istekleri duygusal ilişkilere başlamak konusunda çekinceler verdiği gibi bir ilişki süresince de en fazla korunması gereken durum halini alacaktır. Kişi için kendi özgürlüğünün, bağımsızlığını muhafaza edilmesi önemlidir. Bir ilişki içinde olduğu müddetçe de kendine özgü bu alanın korunması ve kişisel olarak bağımsızlığını sürdürülebilir olması önemsenir.

İdeal eş kişinin özgürlük ihtiyacına engel olmayacak ve kişilik alanına saygı duyacak bir eş olacaktır. Bir ilişkide Juno Kova burcu kişisi için kendi özgürlük alanına verdiği önem kadar eş ya da partner içinde aynı şekilde özgürlüğüne saygı duyacak ve bir ilişkide karşılıklı olarak kişisel sınırları korumaya eğilim gösterecektir. İdeal ilişki, karşılıklı olarak birbirlerinin bir ilişkide olması gereken özel bir alana duyulan ihtiyacı anlıyor ve buna saygı duyuyor olması durumuyla gerçekleşecektir.

Juno Kova burcu kişileri duygulara akıl ve mantık ile yaklaşmaya daha fazla meyilli olabilirler. Duygusal bağları güçlendiren en önemli etkenlerden biri arkadaşlık ve dostluk kavramlarını da barındıran ortak bir fikri ve ideali paylaşma halini alabilecektir. Duygusal ilişkilerde aklın ve mantığın öne çıktığı, aynı ideallerin içinde olmanın değer kazandığı bir ilişki profili beklentisi çok güçlüdür.

Ortak sosyal gruplara dahil olmak, aynı ve geniş arkadaş çevresine sahip olmak, arkadaş çevresi ile aktif iletişim içinde olmak yine Juno Kova burcu kişini mutlu edecek ilişki profilini tanımlayacaktır. Yeni ufuklara açılmak, farklı ve birçok konuda fikir sahibi olmak, öğrenmek ve deneyimlemek isteyen kişi için bir çift olarak birlikte paylaşılacak bu ihtiyaçlar ilişkinin uzun ve mutlu sürdürülebilmeyi sağlayabilecektir.

Haftanın günlerine göre değerlendirdiğimizde,

29 Mart Pazartesi Kendimize olan güvenimizin bizi destekleyeceği bugün uzun süredir beklettiğimiz kararlarımıza odaklanabilir, gerekli adımları atma konusunda oluşabilecek fırsatları değerlendirebiliriz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevre gibi farklı ortamlara girmek, etkileşim içinde olmak olumlu neticeler almamızı kolaylaştırabilir.

30 Mart Salı Özellikle ikili ilişkilere yönelik birleştirici, karşılıklı uyum ve anlayış sağlamakta destekleyici enerjiler bugün yoğunlukta. Duygusal tarafımızın baskın geldiği ve hislerimizin düşüncelerimizi, kararlarımızı etkilediği bir gündeyiz. Duygusal konuşmalar yapmak, duygularımızı dile getirmek ve ortak fikirlerde buluşabilmek için fırsat veren enerjileri değerlendirebiliriz.

31 Mart Çarşamba Birlikte yapılan işler, iş birlikleri için destekleyen etkiler olumlu neticeler verebilir. Ayrıca eğer varsa sorunların üzerine konuşmak bir nevi dertleşmek ve problemleri karşılıklı çözebilmek için bugünü değerlendirebiliriz.

1 Nisan Perşembe İçinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek, yeni iş ya da özel ilişkilere yönelik başlangıçlar yapmak için uygun olan bir gündeyiz. Kendimize olan güvenimizin artması ile üzerimize yeni mesuliyetler alabilir veya üzerimizdeki sorumlulukları rahatça gerçekleştirebiliriz.

2 Nisan Cuma Haftanın olumlu ve fırsatlar barındıran yeni bir günündeyiz. Birçok konuda olgun ve sakin düşünme, kararlar alma ve aldığımız kararları sabırla gerçekleştirme enerjisini hissedebiliriz. Yaratıcı ve kolay çözüm bulma becerimiz içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek ve daha da güzelleştirmek için yardımcı olacak

3 Nisan Cumartesi Sosyal ve arkadaş çevresinde olmak, ilişkilerimizi tazelemek için bugünü değerlendirebiliriz. Kararlar almak ve önemli işlere başlangıçlar yapmak ya da iletişim gerektiren meseleler ile ilgilenmek için özellikle günün ikinci yarısını beklemek ve öyle harekete geçmekte fayda var. Zihinsel olarak yaratıcı yanımızı ortaya koymak için güzel bir gün.

4 Nisan Pazar Egosal sorunlara ya da duygusal olarak oluşabilecek sorunlara dikkat etmekte fayda var. Karşılıklı olarak anlayış içinde olmak, katı ya da empatiden yoksun davranışlar içinde olmamak önemli. Kırılgan olan ilişkilere aceleci ya da fazlasıyla katı, anlayışsız ve çok beklentili yaklaşmak sorun yaratabilir, dikkat. Geleceğe yönelik hedefler için planlı ve bilinçli olarak harekete geçme yönünde destekleyen enerjilerin desteğini alabilir yeni girişimlere yönelebiliriz.

Güzel bir hafta dilerim. Sevgiyle...