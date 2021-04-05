Astro-kadersel yönümüz: Hızlı Hermes

Bu sabah itibarıyla iletişim, haberleşme, ticaret, eğitim ve öğretim ile temsil edilen Merkür Koç burcuna geçti. Nam-ı diğer Hermes özünde zaten hızlı ve çabuk olması ile tanınır. Aynı şekilde Koç burcu da hız ve çabuklukla ilişkilendirilir. Bu durumda Merkür, Koç burcunda temsil ettiği tüm konularda aktif ve enerjik bir biçimde kendini gösterme fırsatı bulacaktır. Merkür’ün Koç burcu transiti 19 Nisan’a kadar devam edecek ve yolculuğunda ilk olarak Kiron ile kavuşum ilişkisinde olacak.

Yara mı? Şifa mı? Doğru mesajı iletmek!

Daha önceki yazılarımızdan yaralı şifacı Kiron’u yakından tanıyoruz. Hem yaralanma hem de şifalanma enerjisini anlatan Kiron ile iletişim gezegeni Merkür’ün 9 Nisan’da beraber hareket etmesini nasıl değerlendirmeliyiz diye düşünecek olursak; her türlü zihinsel faaliyet ve iletişim konularında dikkatli olmalıyız derim. Konuşmalarımız ve sözlerimize ekstra dikkat etmek hem kendimiz hem de çevremizle olan iletişimimiz için iyi olabilir.

Hermes mitolojide Tanrılar arasında iletişimi sağlayan, haber iletendir. Bu anlamdan yola çıkarak özellikle bugün duyulması gereken mesaja aracı olmak gayet mümkün. Duymamız gereken, görmemiz gereken mutlaka önümüze gelecektir ama sorumlu ve düşünceli bireyler olarak bizim yapabileceğimiz yara olmaktansa şifa olmayı tercih etmek olmalıdır. Yine konuşma dilimiz ve yaklaşımız farkı ortaya çıkaracaktır. Unutmayın bazı sözler vardır sadece incitir bazıları da iyileştirir.

Diğer taraftan sesimizi duyurabilmek, belki daha önceden iletişim kuramadığımız kişilerle bir araya gelmek ve kendimizi ifade edebilmek kendimiz için şifa enerjisi taşıyabilir.

Satürn Etkisi

Sorumluluktan sözü açmışken Satürn’e de değinmeden olmaz. 10 Nisan günü kadersel enerjiler yine iş başında! Merkür-Satürn altmış derecelik olumlu açısı ve her ikisinin ayrı ayrı Ay Düğümlerine uyumlu açılarının olduğunu görüyoruz.

Merkür-Satürn altmış derecelik açısı düşüncelerimize, konuşmalarımıza ve iletişimimize bir çeşit sorumluluk ve konsantrasyon etkisi getirebilir. Bilge konuşmalar ve ya kendimizden büyük kişilerden alınacak tavsiyeler altın değerinde çok kıymetli olacaktır.

Ay Düğümlerini de bu denkleme aldığımızda kadersel etkiler ön plana çıkar. Satürn sorumluluklarımız, sınırlarımız ve korkularımızdır. Kendimizi kısıtladığımız alanı da temsil eder. Satürn’ün verdiği ödevleri yaptığımız sürece hedeflerimize ulaşmamız mümkün olur. Ay düğümleri ile olumlu kontağı bu konularda bizlere bir açılım sağlayabilir. Öğrenmemiz gereken kadersel dersleri alacağımız enerjinin ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Merkür Desteği

Kadersel derslerimizi öğrenmek elbette kolay değildir ama bu hafta Merkür’ün de Ay Düğümleri ile pozitif kontağı bizlere destek sağlayabilir. Düşünme şeklimizi, zihnimizi ve iletişimimizi yöneten Merkür, Satürn’ün vurguladığı dersleri zekâmız ve iletişim şeklimizle planlayıp, strateji geliştirerek üstesinden gelebileceğimizi işaret ediyor. Kuzey Ay Düğümünün destekleyeceği aktif bir zihin ile fikir alışverişleri yapmak, daha önceden limitli olan fırsatların çözümü olabilir veya yeni yollar önümüze açılabilir. İletişimde kalmak, fikir ve düşüncelerimizi doğru şekilde ifade edebilmek bu hafta önemli olacaktır.

Haftanın olumlu ve kadersel etkileri üzerinizde olsun!

Hepinize sevgi dolu bir hafta diliyorum.



