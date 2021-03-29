Astro-kadersel yönümüz: Sevgi şifası

Hemen bu akşam transit Venüs transit Kiron ile 19.27’de 08 derece Koç burcunda tam kavuşumunu gerçekleştirecek ve yarın 11.08’de Güneş de 08 derece Koç burcuna ulaşmış olacak.

Mitolojide yarı at yarı insan olarak tasvir edilen bir sentor olan Kiron astrolojide ‘yaralı şifacı’ olarak bilinir. Kendi yarasını iyileştirmek için çıktığı şifa yolculuğunda, bulduğu formüllerle kendinden başka çevresindeki herkesin yarasını iyileştirmiş ama kendine merhem olamamıştır. En sonunda da ölümsüzlüğünden vaz geçerek Prometheus’un affedilmesini sağlamış ve ödül olarak gökyüzünde bir takımyıldız olmasına izin verilmiştir. En basit manada Kiron iyileştiremediğimiz içsel yaralarımızı ama edindiğimiz deneyimlerle bu konuda çevremize şifa dağıtabileceğimizi anlatır. Haritalarımızda bulunduğu ev ve burç ile hangi hayat konularında yaralı olduğumuzu öğrenmemiz mümkündür.

Venüs sevgi, aşk ve ikili ilişkiler gezegenidir. Bugün deneyimleyeceğimiz Venüs-Kiron kavuşumu en temel manada aşk, sevgi ve ikili ilişkilerde yaralı olduğumuz ve iyileştiremediğimiz yaralarımız varsa farkına varma ve iyileştirme yolunda bir adım atmamıza yardım edebilir. Dolunay’ın ışığı altında daha önce göremediğimiz detaylar kendini gösterebilir. Venüs Koç burcunda rahat ettiği bir pozisyonda olmamasına rağmen hızlı hareket edebilme enerjisiyle hiç beklemediğimiz çabuklukta şifa bulmamız da mümkündür. Bir gün sonra gelecek Güneş desteğiyle kimliğimiz, yaratıcılığımız, kendimizi ifade edişimiz ve bu dünyada var olma enerjimizi tetikleyecek bir enerji ortaya çıkabilir.

KADERSEL AÇILAR: VENÜS-AYDÜĞÜMLERİ

Geçen hafta bahsettiğimiz Mars-Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisi hala devam ediyor sevgili Posta okurları. 31 Mart günü Venüs altmış derecelik sekstil açıyla Mars-Kuzey Ay Düğümü ikilisine aşk ve ilişkiler konusunda harekete geçme imkânını destekleyecek enerjiler sunacak. Kozmik güçler potansiyel fırsatları önümüze çıkarabilir mi? Neden olmasın? Kuzey Ay Düğümü gelecek hakkında atacağımız adımların sembolü olduğundan ve Venüs aşk ve ilişkiler konusunda şifa olma yolunda Kiron enerjisiyle dopdoluyken, ilerlemek mümkün olabilir.

Denklemin karşıt tarafında bulunan Güney Ay Düğümü ise geçmiş ilişkilerimizle alakalı. Venüs’ün olumlu üçgen açısı daha önceden tanışmışlık hissini, bir nevi deja vu etkisini yoğun biçimde fark etmemize neden olabilir. Kadersel olarak geçmişten tanıdığımız veya kader birliği içerisinde olduğumuz insanları da sembolize eder.

Sonuç olarak Venüs’ün Ay Düğümleriyle olumlu açısının baskın olacağı bu hafta; sevgi alışverişine bakış açımız, çevremizdeki kişiler, atacağımız adımlar, aşk ve ilişkilerdeki karmik bağlarımız daha belirgin olacaktır. Yeni başlangıçlar veya ani bitişler yaşanabilir. Her iki durumda da sorumluluk alıp ilerlemek lazımdır.

Venüs’ün ardından Güneş’in Ay Düğümleri ile aynı ilişkiyi 2 Nisan’da kuracak olması kendimizi gerçekleştirmek için önümüze çıkabilecek fırsatları değerlendirmemiz ve karalılıkla kimliğimizi ortaya koymamız gerektiğini göstermekte. Güneş Koç burcunda son derece kararlı, gözü pek, korkusuz bir imaj çizeceğinden açılacak kapılardan hızlı bir şekilde geçebilmek mümkün.

Haftanın olumlu ve kadersel etkileri üzerinizde olsun!

Hepinize sevgi dolu bir hafta diliyorum.