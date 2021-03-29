Astro-kristaller: Ben niye buradayım?

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır. Bilinmeyeni keşfettikçe büyürüz. Önceki yaşamında yeterince üstlenmediğimiz veya tamamlayamadığımız olaylar, etkiler; şu anki yaşam süresindeki karşımıza çıktığında farkındalıkla karmik enerjiyi tamamlamak için doğum haritamızdaki KAD yerleşim bilgilerimizin önemi çok büyüktür.

Kuzey Ay Düğümü’ne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümü’nün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

Sizlere Posta gazetesi Astroloji Gazetesinin bu sayısından itibaren bir süreliğine KAD ve GAD’lerinizden bahsedeceğim. Sizinkilerin nerde olduğunu öğrenmek için bizlere yazabilirsiniz…

KAD–Yengeç / GAD–Oğlak

Yaşam Amacınız; Empati yeteneğini geliştirmek, başkalarının duygularını anlamak, onlarla ve sevdikleri ile bir bütün olmak ve aile olmayı öğrenmek üzere buradadır.

KAD Yengeç/GAD Oğlak; kendi duygularıyla da bağ kurabilmeli, duygularını açıkça ifade etmeli, arzularını bastırmak yerine açığa çıkarmalıdır. Bu durumda Karnelyan, Sitrin ve Güneş taşlarını cebinizde ya da bu taşlardan yapılmış takılarınızı kullanarak bu konularda destek alabilirsiniz.

Başkalarını duygusal ve fiziksel anlamda destekleyip onları eksiklerine ve ihtiyacı olan şeylere yönelmek ve koşulsuz sevgiyi öğretmek için her daim taktığınız Pembe Kuvars ve Rodonit taşlarının yaydığı muhteşem frekanstan yararlanabilirsiniz.

Manevi konularla daha fazla ilgilenirken Lapis Lazuli, Labradorit ve Ametist taşlarından biri hep yanınızda olsun. Hayattan keyif almayı ertelememek ve an’ı yaşamak için Yakut veya Kırmızı Jasper taşlarını kullanabilirsiniz.

Kunzit kristalinin o muhteşem titreşimleri ile şefkat ve merhamet duygularını öne çıkarabilmeli, empati yapmaya daha fazla önem verebilirsiniz.

Ay Taşı yardımı ile duygularınızın size rehberlik edebileceğini unutmamalı ve kendinizi dinlemeye zaman ayırmalısınız. Siyah Turmalin ile güvenli ve rahat bir iş ve ev ortamı oluşturmalı, sorunları dışarıda bırakmayı deneyimlemelisiniz.

Bırakılması gereken: Hedefe aşırı odaklanmak, aşırı sorumluluk, kendi duygularını ihmal etmek, başkalarını kontrol altında tutmak.

Geliştirilmesi gereken: Empati, alçak gönüllülük, duyguları paylaşmak, duyguları fark etmek, kendi güvenliğini oluşturmak.