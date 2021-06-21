Astroloji ve çakralar

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Birkaç hafta boyunca sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

KALP ÇAKRASI – AY

Anahtar Kelimeler; sevgi, şefkat, ilişki, denge ve uyum, iç rehberlik, otantik, Timus bezi

Evrensel olarak tüm insanların bir bütün olduğunu anlamak ve evrensel sevgi kavramı içinde yaşamak kalp çakrasının en önemli besinidir.

Ay, arzularımızı temsil eder. Arzularımız olarak Ay, her şeyimizin toplamıdır çünkü neden hoşlanıyorsak ya da neyi arzuluyorsak, onu yapma eğilimi gösteririz.

Ay deyince öncelikle aklımıza “duygular” gelir. Duygular, benliğimizin derinlerinin güçlü göstergeleridir ve kalıtım yoluyla ya da erken yaşlarda edindiğimiz kendimizi ifade etme şeklimizdir. Geçmişimizden gelen alışkanlık kalıplarımız, farkına bile varmadan ailemizden edindiğimiz tavırlar ve davranış biçimleri, çocukluk deneyimlerimizden edindiğimiz olumlu ya da olumsuz psikolojik modeller Ay ile ilişkilidir.

Ani ve farkında olmadan verdiğimiz tepkiler de Ay’dan kaynaklanır. İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

Gün içerisinde yaptığımız pek çok şey zihnin Ay enerjisiyle yönetilir. Güneş ve Mars, kaslar tarafından kullanılan enerjiyi temsil eder fakat bu enerjinin şekillenmesi Ay’dan etkilenir. Ay, otomatik bir şekilde ve farkında olmadan, her şeyi birbiriyle bağlantılı bir şekilde yürütebilmekle alakalıdır.

Eğer 4. evdeki kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa), yöneticileri de zor bir konumda ise, Ay kötü bir yerde ise, kalp çakramız ile çalışmamız gerekebilir. Yengeç’teki gezegenler de aynı şekilde tabii…

Kalp çakrasını en fazla etkileyen şey sevgi anlayışımız ve diğer insanlarla sevgi alışverişimizdir. Sevgi kavramına bakış açımız ya da sevgiyi yaşama şeklimiz "eğer" ya da "çünkü" türü bir anlayışsa kalp çakramız önemli ölçüde bloke olacaktır.

"Eğer benim dediklerimi yaparsan seni severim" ya da "Seni seviyorum çünkü bana karşı çok hoşgörülüsün" tarzı bir sevgi türü kalp çakrasının olumlu olarak çalışmasına bir katkıda bulunmadığı gibi tam tersi bir etki yapacaktır. Ancak "RAĞMEN" türü bir sevgi anlayışı kalp çakrasına olumlu etki yapacaktır. "Seni çok sinirli olmana rağmen seviyorum" veya "Seni beni anlamamana rağmen seviyorum" yaklaşımı kalp çakrası için en doğru sevgi türüdür.

Salgı bezi; Timus

Fiziksel bağlantıları; sırtın üst kısmı, kalp, göğüs, timus bezi, lenf bezleri, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sitemi

Organ bağlantıları; kalp, cilt, kollar, el ve ayak parmakları, meme

Hastalıkları; alerji, kalp rahatsızlıkları, varisli venler, immün sistemi bozuklukları, akne, kaşıntılar, kızarıklıklar, cilt rahatsızlıkları, meme kanseri, lupus (deri veremi), tansiyon sorunları, astım

Etkileri; sevgi, kendimizle ilişkimiz, şefkat, merhamet, paylaşma duygusu, koşulsuz sevgi merkezi, duygusal istikrar, güven, denge, bağışlama, cömertlik, karşılıklı bağlılık, iyimserlik, huzurlu, kontrollü, muhabbet

Kalp Çakrası Dengesiz ise; endişe, korku, şüphe duyma, vicdansızlık, merhametsizlik, panik atak, fobiler, başkasına bağımlı olmak (sevgi almak için), kararsızlık, pişmanlık, yetersizlik, kederli ve üzgün, kin duygusu.

Kalp Çakrası Dengeli ise; yaşamı sevgi ile kabul eder, güvenir, şefkatli ve bütüne hizmet anlayışı taşır, irade sahibi, kendini olduğu gibi sevmeyi öğrenmiştir, sevgi ve kabul arasında duygularını kontrol edebilme yeteneği vardır.

Kalp çakrasını aktive etmek için yapılabilecekler:

Bağlantılı Taşları; Zümrüt, Yeşil Turmalin, Pembe Kuvars, Yeşim Taşı, Aventurin, Lepidolit, Pembe Turmalin, Malakit, Yeşil Kalsit, Zebercet, Yakut, Peridot

Pembe Kuvars; Tam anlamıyla bir aşk; sevgi ve şefkat taşıdır. İlk olarak kendinizi sevmekle başlayan, çevremizdeki eşimizi, kardeşlerimizi, anne-babamızı, dost ve arkadaşlarımızı, bağlı olduğumuz ya da olmadığımız toplumları, Dünya’yı, Evren’i ve Yaradan’ı sevmek ile devam eden yolcuğunuzda yanı başınızda size sevgi titreşimleri yollayan bir taştır.

Yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmek anlayışını yayar. Kalbin özü koşulsuz sevgiyi kalpten kalbe taşır. Yalnız insanı Dünya’nın ve Evren’in kalbiyle bağlantıya sokar.

Aventurin; Hayata karşı iyimser bakmayı sağlayabilen tolerans ve neşe taşıdır. Duygulara karşı rahatlama sağlayan, olumlu duyguları koruyan huzur dolu, sakin titreşimli bir kristaldir. Yaratıcılığı, motivasyonu, yerinde karar verme yeteneğini ve liderlik niteliklerini destekler. Aynı zamanda kişilerdeki yin ve yang enerjilerini dengeler. Enerjinizi bir anda emen “enerji vampirlerinden” korur. Anksiyete ve stresin azaltılmasında özellikle yararlıdır.

Yeşim; Yeşim taşı kişinin “Chi” enerjisinin ve yaşam gücü enerjilerinin yükselmesine yardımcı olur. Uyumlu ve besleyici titreşimlerinden dolayı ve uyku olayına olumlu etkileri yüzünden gece yatarken takılabilen taşlardandır. Yastığınızın altına da yerleştirebilirsiniz. Böylece rüyalarınızı da hatırlayabilirsiniz.