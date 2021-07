Astroloji ve çakralar: 3. Göz Çakrası - Jüpiter

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Birkaç hafta boyunca sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

3. GÖZ ÇAKRASI – JÜPİTER

Anahtar Kelimeleri; mental bağlantı, içsel görüş, sezgisel kavrayış, telepatik iletişim

Jüpiter, dünya ile işbirliği içinde olmayı ifade eder. Bütünleştirme enerjisini temsil eder. Bireylerin hayat deneyimlerinin kapsamını genişleterek, dünya hakkında daha fazla felsefi bilgi ve görüş elde etmelerini sağlar. Zihnin büyük bir bakış açısına sahip olma isteği de Jüpiter’in bütünleştirici yanından kaynaklanır.

Jüpiteryen zihin, her detayı incelemek yerine her şeyin birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu görmekle daha fazla ilgilenir. Her şeyi bütünleştiren şeyin ne olduğunu anlamak, detaylardan daha önemlidir. Buradan da Jüpiter’in felsefe aşkını görürüz. Jüpiter’in bütünleştirici yanı din konusunda da kendini gösterir. Din, kişinin evren ve yaratıcı karşısındaki rolünü ve farkındalığını sağlayan, kişiyi evrene bağlayan bir sistemdir. İnsanın kozmosla bağlantılarını gösteren din ve mitolojiler, Jüpiter fonksiyonudur. Toplumu bir arada tutan ve adaleti sağlama amacı güden hukuk sistemi de Jüpiter yönetimindedir. Bu iki sistemin de arka planında Jüpiteryen bir risk durmaktadır.

‘Alın Çakramız’ yüksek benliğimizle irtibatımızın sağlandığı ve sezgilerimizin kaynağının bulunduğu merkezdir. Bu çakranın düzgün ve dengeli çalışması içimizden gelen bu sese kulak vermemiz ve ona güvenmemizle mümkün olacaktır. Sezgilerimizi takip ettiğimiz ve onlara değer verdiğimiz sürece yüksek benliğimizin sesi daha çok çıkar ve artık onunla bağlantı kurup istediğimiz cevabı almamız çok kolaylaşır.

Zihinsel olarak esnek olmak ve kalıpsal düşüncelerden kurtulmakta alın çakramızın dengeli çalışmasına önemli ölçüde yardım edecektir. Sadece maddeye dayalı bir yaşam biçimi ve ruhsal yaşamı reddetme alın çakramızı bloke ederken ruhsal olarak da bizi besleyecek ve geliştirecek faaliyetlerde bulunmamız alın çakramızın olumlu olarak çalışmasına katkıda bulunacaktır.

Eğer 9. ve 12. evlerde kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa), yöneticileri de zor bir konumda ise, Jüpiter kötü bir yerde ise, ‘Kaş çakramız’ ile çalışmamız gerekebilir. Yay ve Balık burcundaki gezegenlerle de aynı şekilde tabii…

Salgı bezi; Hipofiz Pineal bezleri

Organ bağlantıları; burun, ağız, gözler, kulaklar, sinüsler, beyincik, merkezi sinir sistemi, yüz, beyin, endokrin sistem, hipotalamus

Hastalıkları; burun ve sinüslerle ilgili sorunlar, migren, Parkinson, Alzheimer, baş ağrısı, beyin rahatsızlıkları, sinir krizleri, göz rahatsızlıkları, felç, anevrizma, şizofren, panik atak

Duyusu; algılamak

Etkileri; telepati, kanallık, sezgisellik, ilham, psişik yetenekler, kendi yarattığı gerçekliğe giriş kapısı, geçit, anlayış, hayal edebilme yeteneği, hissetme, astral seyahat, bilgelik, konsantrasyon kabiliyeti, iç görü, doğrudan algı, vizyon,

3. göz çakrası dengede ise; ölüm korkusu yok olur, duru görü yeteneği artar, telepatik olur, fikirleri nettir, açık fikirlidir, entelektüel, hayal güçleri gelişmiş, anlayışta, yaratıcı, soyut düşünme yeteneği olan, sezgisel, altıncı hisleri gelişmiş olur.

3. göz çakrası dengede değil ise; kişi hayal kurmaz, reglden kesilir, hayatın sıkıcı olduğuna inanır, sebebi olmayan mutsuzluklar, unutkanlık, panik atak, kaygı, yalnızlık hissi, fobiler edinme ve gelecek korkusu olur.

3. göz çakrasını aktive etmek için yapılabilecekler;

Bağlantılı Taşları; Lapis Lazuli, Sodalit, Mavi Safir, Kyanit, Azürit, Ametist, Lapis Lazuli, Ay Taşı, Moldovit, Labradorit, Azeztulit, Danburit

SODALİT; karar verme sürecimizde mantıksal ve akıllı davranmayı sağlar. Zihinsel karışıklığı, huzursuzluğu, aşırı duyarlılığı, korkuyu ve yetersizlik duygularını hafifletir. Sıkılganlık ve utangaçlık yüzünden toplumsal ilişkilerde zorlananları kristaldir.

Benlik saygısı ve algı, yaratıcı ifadeyi arttıran sakinleştirici bir kristaldir. Uykusuzluk, ruh sağlığı için iyidir. Obezite ve Anoreksiya’ya yardımcı olur. Duyguları ve fikirleri iletmenize yardımcı olur ve grup ilişkilerinde yapıcıdır. Kuşku duygusunun enerjilerini bertaraf etmekte etkilidir.

LABRADORİT; beynin sağ ve sol yarımküresi arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirir. Bu, psişik enerjiler ve bilim arasındaki, sezgi ve akıl arasındaki zihinsel bağlantıdır. Enerji bedenin enerjisini sabitler ve aura ile çakralar arasındaki enerji akışını arttırır. Zihinsel keskinliği, ilhamı ve özgünlüğü teşvik ederek, aynı anda birçok olasılığı görmenizi ve güvensizliği, endişeyi, korkuyu ve stresi azaltmanızı sağlar. Duru görü ve işiti yeteneklerinde kullanılabilir.