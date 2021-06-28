Astroloji ve çakralar: Boğaz çakrası - Merkür

Aynı şekilde eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Birkaç hafta boyunca sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

BOĞAZ ÇAKRASI – MERKÜR

Anahtar Kelimeleri; ifade, iletişim, işitme, ses, konuşma, yorumlama, eller, adaptasyon, arıtma, tiroit bezi

Boğaz çakrasını en fazla etkileyen düşünce biçimi dürüstlüktür. Dürüstlük sadece doğru konuşma, yalan söylememe olarak algılanmamalıdır. Elbette yalan söylemekten kaçınmak boğaz çakrasının dengeli çalışması için çok önemlidir. Ancak kişinin kendine karşı dürüst olması da en az başkalarına karşı dürüst olması kadar önemlidir.

Boğaz çakrasını olumsuz olarak etkileyen bir diğer düşünce biçimi, gerçek düşüncelerimizi ve duygularımızı açıklamaktan kaçınmamızdır. Bu kendimize verdiğimiz değerle ve özsaygımızla yakından ilişkilidir.

Hayır demeyi bilmemek, kimseyi kırmamak için herkese iyi davranmaya çalışmak ve söylemek istediklerimizi içimize atmak boğaz çakramızın çalışma düzenine zarar veren diğer tutumlardır.

Boğaz çakrasını olumlu olarak etkileyen düşünce biçiminde özsaygıyı, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek konusundaki kararlılığı ve sosyal iletişimlerimizdeki dengeyi gösterebiliriz.

Merkür, tanrıların habercisi olarak bilinir. En önemli işlevi iletişimi sağlamaktır. İnsanın üç katmanını birbirine bağlar; bedeni ruha ve tine bağlar. Ruhun, akıl ve mantıkla ilgili niteliklerini Merkür’ün yerleşimine bakarak öğreniriz. Merkür, ruhun analitik fakültesidir. Aklı ve aklın kalitesini anlatır. Zihinsel faaliyetler, öğrenme, anlatma ve yorumlama gibi konular da gene Merkür ile ilgilidir.

Bildiklerimiz, deneyimlerimiz, inançlarımız, zihnimizdeki gerçekleri, deneyimleri ve varlıkları ifade eden simgeler vasıtasıyla gerçekleşir. Merkür bu simgeleri, sembolleri mantık süzgecinden geçirerek elde edilen verileri anlamakla, yorumlamakla ilişkilidir. Yani Merkür sözlü ve yazılı ifade ile de ilişkilendirilir. Başkalarına fikir ve görüşlerini iletmek, onlarınkileri anlamak zekâ işidir ve bu yüzden Merkür doğasındadır. Diğer taraftan, bilinç zekâdan farklı bir şeydir. Bilinç, akıl ile ilintilidir.

Eğer 3. ve 6. evlerdeki kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa), yöneticileri de zor bir konumda ise, Merkür kötü bir yerde ise boğaz çakramız ile çalışmamız gerekebilir. İkizler ve Başak burcundaki gezegenler de aynı şekilde tabii…

Salgı bezi; tiroit ve paratiroit bezleri

Fiziksel bağlantıları; ense, ses telleri, soluk borusu, burun, dil, kulaklar, bronşlar, yemek borusu, gırtlak, boğaz, ağız, çene, yanaklar, boyun, kollar

Organ bağlantıları; boğaz, tiroit, akciğerler, kollar, sırt, yüz, burun, kulak, ağız, çene

Hastalıkları; tiroit, paratiroit, baş ağrıları (ense kaynaklı) boyun fıtığı, boyun tutulmaları, baş dönmesi, öksürme, hapşırma, işitme ile ilgili sorunlar, kekemelik, halsizlik, astım, görme bozuklukları

Etkileri; ustalıkla iletişim, dingin bir zihin, seçim, gerçekler, ses, imaj, üslup, dinleme, konuşma, yazma, farkındalık, titreşim, kendini ifade etme

Boğaz Çakrası Dengesiz ise; öfke, huzursuzluk, acelecilik, dengesizlik, eleştirme ihtiyacı, memnuniyetsizlik, sezgilerine güvenememe, konuşamama, yalan söyleme, -mış gibi yaşama

Boğaz Çakrası Dengeli ise; akıcı ve yaratıcı konuşur, farkındalığı gelişmiştir, neşeli, mantıklı, felsefi, dürüst, sabırlı, cesur, huzurlu, okuryazar, hayır diyebilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, kurnazlık, reddedilme korkusu

Boğaz çakrasını Aktive etmek için yapılabilecekler:

Bağlantılı Taşları; Akuamarin (guatr yok ise), Turkuaz, Selestit, Larimar, Mavi Dantel Akik, Mavi Topaz

Akuamarin; iki cins arasındaki iletişime netlik, dürüstlük, şefkat ve nezaket katar. Serinleticidir. Su elementi taşı olduğundan serinleten, kişiyi bilinçaltıyla, ruh alemleriyle ve en derin duygularıyla temasa geçirirler. Menopoz nöbetlerindeki sıcak basmaları için birebirdir. Renginin doğası ile kristallerinden yayılan enerji ile sıcaklayan kendini buz gibi bir şelalenin altında keyif yapıyor gibi hissedecektir. Kızgınlık halleri, öfke patlamalarında ilk başvurabileceğiniz ortama huzur dolduran ve enerjiyi yavaşlatan muhteşem bir taştır.

Mavi Dantel Akik; iletişimde zorlanan, sesini çıkaramayan veya konuşması ile etkilemek isteyen kişiler için yararlıdır. Konuşurken kendine güven ve cesaret verir. Kurduğu cümlelerde kullandığı kelimelerin enerjisini güçlü kılar. Karşısındaki kişiye etkili bir şekilde anlatmak istediğini anlatmasına yardımcı olur. Bu taş başkalarının görüşlerinden çekindiği veya kendinden kuşku duyduğu için ifade güçlüğü çekenlere de faydalıdır.

Aynı şekilde susmasını bilemeyen 5. boğaz çakrası için çok fazla enerji harcayanlar için de idealdir.

Turkuaz; kendini ifade etme, kendini olduğu gibi kabul etme taşıdır. Turkuaz taşları, hakikati dile getirmeye ve bütünlük enerjisini yaymaya uygun nitelik taşırlar. Bütünsel yaşamanın getirdiği tüm inanç, anlayış, dil, ırk farklılıklarını ifade edemeyenlerin taşıdır. Sakinlik ve dinginlik hissi verir. Sosyal olan fobilerden uzak durmamıza yardım eder.