Astroloji ve çakralar: Solar pleksus çakrası-Güneş

Astrolojide, her gezegenin belirli birçok enerjiyi ve özelliği yansıttığına ve hayatımızın belirli birçok yönünü etkilediğine ve yönettiğine inanılmaktadır.

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Bu haftadan itibaren sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

SOLAR PLEKSUS ÇAKRASI – GÜNEŞ

Anahtar Kelimeleri; irade, güç, enerji, sindirim, ağırlık merkezi, benlik saygısı, aksiyon, kaslar, bacaklar, böbreküstü bezleri

Yaşamsal enerjinin en önemli kaynağı olan Güneş sağlık ve hayati prensiplerle yakından ilişkilidir. Yaşamda kalma arzusunu, hayat dolu olmayı, amaç duygusunu, istemeyi, egoyu ifade eder. Haritasında Güneş’i güçlü pozisyonda bulunan kişiler (burç ve ev yerleşimi, açıları itibariyle) yaşam dolu, fiziksel anlamda güçlü ve sağlıklı, amaç ve hedefleri peşinde yılmadan koşabilen, vizyon sahibi, kişiliğini güçlü bir şekilde ifade edebilen, yönetme becerilerini ortaya koyabilen kişiler olurlar. Perde arkasında kalmak istemezler. Görünür olmak, dikkat çekmek, sahnede olmak isterler. Hayatlarındaki kişilerin yaşamlarının merkezinde yer alırlar. Tıpkı Güneş gibi ışık ve enerji sağlayarak diğerlerinin yaşamasına yardımcı olurlar.

Dikkat çekmeyi ifade ettiği gibi, Güneş egoyu da ifade eder. Olumsuz yönü övüngenlik ve kibirdir. Güneş’i çok etkin pozisyonda bulunan kişiler gereğinden fazla bireysel kalabilirler, başkalarıyla birlikte hareket etmekte zorlanabilirler.

Eğer 5. evdeki kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa), yöneticileri de zor bir konumda ise, Güneş kötü bir yerde ise, Güneş Pleksus çakramız ile çalışmamız gerekebilir. Aslan’daki gezegenler de aynı şekilde tabii…

İrademizi ne şekilde kullandığımız ve amaçlarımıza ulaşmaktaki yöntemlerimiz Güneş pleksus çakrayı oldukça önemli bir biçimde etkiler. İrademize hâkim olamamamız ve düşüncelerimizle eylemlerimizin farklı olması bu çakranın düzgün çalışmasının önündeki en önemli engellerden biridir.

Otoriteyle olan ilişkilerimizin dengesizliği, aşırı boyun eğen ya da isyan eden yaklaşımlar Güneş pleksus çakramızın çalışma düzenini olumsuz olarak etkileyecektir.

Bir birey olarak değerli olduğumuzu bilmek, toplumsal yaşamın dışında kendimize ait bireysel kimliğimizi benimsemek, kendi değer yargılarımıza ve yaşam felsefemize uygun bir yaşam biçimi oluşturmak, standartlarımızı belirlemek ve bunlara uymak Güneş pleksus çakranı dengeli çalışmasındaki en önemli öğeler olacaktır.

Sevgi ve duygusal tatmin yoksa Güneş pleksus çakranın bloke olması kaçınılmazdır. Toplum içindeki yaklaşımlarımız, kendimizi nasıl değerlendirdiğimiz ve dışarıya nasıl yansıttığımız, hedeflerimizi belirledikten sonra buna uygun hareket edip edemediğimiz ve içsel isteklerimizle dışsal yaşam biçimimizin uyumu bu çakranın çalışma şeklinin belirlenmesinde esastır. Güneş pleksus çakrayı en çok etkileyen düşünceler içsel durumuzla dışsal koşullarımızın uyumuyla ilgilidir. Kendimizi birey olarak ne ölçüde benimsediğimiz, özsaygımız, toplumsal ilişkilerimiz ve iradi kararlarımıza uygun bir yaşam sürdürme çabamız bu çakramızın olumlu olarak çalışmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Salgı bezi; pankreas

Fiziksel bağlantıları; sırtın alt ve orta kısmı, safra kesesi, diyafram, mide, dalak, karaciğer, sindirim sistemi, kan sitemi, 12 parmak bağırsağı, pankreas, sinir sistemi, belin arka kısmı, diz ve dirsekler

Organ bağlantıları; karaciğer, dalak, pankreas, mide, 12 parmak bağırsağı, safra kesesi, diyafram

Hastalıkları; ülser, reflü, hazımsızlık, gastrit, hipoglisemi, şeker hastalığı, hepatit ve diğer karaciğer rahatsızlıkları, arterit, pankreatit, pankreas kanseri, safra taşı, zayıflık, atalet, erteleme, iş ve kişisel ilişkilerde güvensiz hissetme, odaklanamamak

Etkileri; sağlıklı ego, özgüven, kişisel güç, tutku, hırs, yönlendirmek, keskin anlayış, kararlılık, kişileri kontrol altına alma isteği, enerji-canlılık, arzular, irade, sosyal vicdan, sağlıklı sindirim sistemi, metabolizma

Güneş Plexus Çakra Dengesiz ise; öfke, açgözlülük, hırs, karar verme zorluğu, kişi bilmediği deneyimleri istemez, boyun eğer veya kabullenir, yargılayıcı, inatçı, fanatiktir, aşırı rekabetçi davranışlar, herhangi bir maddeye bağımlılık oluşturabilir, tatminsiz, aşırı sinirli, eleştiriye aşırı tepki verir, kontrol etme ihtiyacında, yalnız hissetme…

Güneş Plexus Çakra Dengeli ise; kişi kendi gücüne güvenir, olumsuz enerjileri tanır ve onlardan uzaklaşır, sevecen ve cömerttir, yardım etmeye açıktır, evrendeki yerini bilir ve kabul eder, temasa giren kişilere sıcaklık ve anlayış duyar, dışarıdan güce ihtiyaç duymaz, risk alabilir, özsaygılı ve özgüvenlidir, kendini sever ve değer verir. Atalarınızın geçmiş bilgeliklerine ulaşır ve onları hayatınıza geçirebilirsiniz.

Bağlantılı Taşları; Sarı Jasper, Pirit, Gold Beryl, Kaplan Gözü, Kehribar, Sitrin, Sarı Topaz, Sarı Safir

Kaplan Gözü; fobilerinizle başa çıkmanıza yardımcı olacak cesaret ve sakinlik getirir. Kaostan sıyrılmanıza, önyargılarınızı, korkularınızı, hoşgörüsüzlüğünüzü törpülemenize destek olur, olumsuzlukları ortadan kaldırır. Sezgiyi arttırır, kişideki dişil ve eril dengeyi korur. Kaplan Gözü, endişe ve depresyonun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kişilere yepyeni başlangıçlara cesaretlendirerek başarı ve zenginlik çeker. Topraklama kristali olduğu için, uzaktan şifalarda yardımcıdır.

Sitrin “Para taşı” olarak bilinen Sitrin kristali cüzdanınızda veya cebinizde taşındığında sadece finansal değil istediğiniz tüm konulardaki (maneviyat dâhil) zenginliği ve bolluğu çağırır; her seviyeye bolluk getiren en iyi taşlardandır. Sitrin iradenizi kuvvetlendirerek doğru seçimler ve kararlar vermenize yardımcı olur, problem çözmede yardımcı olur ve öz saygıyı ve öz güveni artırır.

Sitrin sadece kendi irademizi geliştirmekle kalmaz. Büyük İlahi İrade’nin enerjisine ve aşkın yoluna kendimizi tam olarak açmamızı sağlar. Sitrin ile rezonansa girmek bize Evren tarafından aşkla sevildiğimizi ve dışavurum yolundaki gayretlerimizin desteklendiğini hatırlatır.