Astroloji ve çakraların enerji kapılarının bağlantısı

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Bu haftadan itibaren sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

KÖK ÇAKRA – MARS

KORKUSUZ SAVAŞÇI

Mars, aktif eril gruba ait olan gezegendir ve sıklıkla 'kırmızı gezegen' olarak anılır (kök çakra rengi de kırmızıdır). Mars, kök çakramızın birincil işlevi olan insanlığın hayatta kalma içgüdüsünü yansıtır. Eyleme geçmeye yönelik yang (Eril) enerjisidir. Enerjisi fazlasıyla bireyseldir ve ben merkezlidir. Hayatta kalma savaşı öncelikle kendi içindir. Ancak bir haritada kolektif burçlarda yerleştiğinde bu savaşı sadece kendi için değil başkaları için de verebilir. Astrolojide Mars, savaşın ve kanın yöneticisidir. Cinsel enerjiyi de temsil eder. Cesaret ve atılganlığın, kararlılığın ve hedefe direkt yönelmenin temsilcisidir.

Mars, kök çakraların cesaret ve fiziksel topraklanma ihtiyacıyla eşleşen korkusuz, fiziksel ve aktif enerjiye sahiptir. Kök çakra hayatta kalma, güvenlik ve topraklanma ile ilişkilidir. Toprak elementi ile ilişkilidir. Kök çakra, tüm çakraların temelidir ve omurganın tabanında kuyruk sokumu ile pelvik kemik arasında yer alır ve rengi kırmızıdır. Kök çakra, atalardan gelen ve karmik olarak aktarılan yüklerden sorumlu çakradır. Astrolojide kök çakramızın dengeli çalışıp çalışmadığını anlamak için doğum haritamızda Mars gezegeninin yerleşimine, 1. ve 8. evimizin konumlarına bakmamız lazımdır. Marsın yönettiği Koç ve Akrep burçlarındaki gezegenlere bakılır.

Eğer 1. ve 8. evlerde kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa) yöneticileri de zor bir konumdaysa, Mars kötü bir yerde ise, kök çakramız ile çalışmamız gerekebilir.

Oluşan enerji dengesizlikleri nedeniyle yaşadığımız korkularımızın yolumuza çıkmasına izin vermek yerine, onları güçlü motivasyon araçları olarak kullanabiliriz. Güvensizlikler olarak ortaya çıkmamaları için korkularımızı ezip gizlemek yerine, onlarla birlikte güvenle ve cesurca hayatın bizim için sakladığı güzelliklere gidebiliriz. Mars'ın bu kadar iyi bir savaşçı olmasının bir nedeni korkusuyla başa çıkmış olmasıdır.

Kök Çakra Konuları; temel ihtiyaçlarım, doğduğum yer, toprağım, evim, ailem, atalarım, bedenim, fiziksel sağlığım, düşüncelerimin tezahürü, anda olmam, korkularım, güven duygum, geleneksel inançlarım.

Salgı bezi; kök çakrada böbrek üstü bezleri ve adrenalin salgısı ile ilişkilendirildiğinden stres yönetimi bakımından çok önemlidir.

Fiziksel bağlantıları; kemikler, dişler, bacaklar, ayaklar, iskelet sistemi, tırnaklar.

Organ bağlantıları; böbrekler, kan ve kan üretmek ile ilgili sıvılar, mesane (idrar torbası), kalın bağırsak, rahim.

Hastalıkları; diyare, kabızlık, idrar yolu hastalıkları, boşaltım sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşları, soğuk el ve ayaklar, prostat, uçuk, mantar, kilo sorunları, halsizlik, yorgunluk, kansızlık

Kök Çakra Dengesiz ise; öfkeye, hayal kırıklıklarına, güvensizliğe ve cinsel rahatsızlıklara neden olabilir. Bulunduğunuz dünyaya ve insanlara güvenmezsiniz. Kendinizle sorunlarını vardır. Anksiyete üst seviyededir. İşinizde bir türlü uzun zaman kalamıyorsunuzdur. Evlilik ve aile kurmakla ilgili sıkıntılar yaşarsınız.

Kök Çakra Dengeli ise; evimizi temsil ettiği için kendinizi güvende hissedersiniz. Kariyer alanında tüm engelleri aşacak enerji ve yeteneğin sizde olduğuna inanırsınız. Köklerinizle, ailenizle veya kabilenizle barış içinde yaşarsınız.

Bağlantılı Taşları; Hematit, Siyah Turmalin, Kırmızı Jasper, Siyah Onyx, Lal Taşı, Kantaşı, Obsidyen, Smoky Kuvars, Shungite, Kırmızı Mercan.

Kırmızı Jasper hayatta kalma içgüdüsünü teşvik eder. Rüyaları hatırlamanıza yardımcı olur ve astral seyahati kolaylaştırır. Stres, endişe ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Canlılık ve direnç kazandırır. Özellikle kök çakra meditasyonlarında yararlıdır. Kırmızı Jasper size konfor, güvenlik, güç ve denge sağlayan etkili bir topraklama ve istikrar taşıdır.

Siyah Obsidiyen inanılmaz bir topraklama ve koruyucu özelliklere sahip güçlü bir temizleme taşıdır. Siyah Obsidiyen genellikle kök çakranızın içine hapsolmuş korku, stres ve öfke gibi olumsuz duyguları serbest bırakmanıza yardımcı olabilir. Duygusal bedeni geçmiş travmaların bıraktığı tortulardan arındırmak için kullanılabilir. Sezgiyi ve yaratıcılığı güçlendirir. Objektif düşünme yeteneği verir. Ruhun karanlıkta kalmış gölge yanlarını ışığı ile aydınlatır. Sezgiyle farkındalığı geliştirir. Koruyucu, topraklayan ve erkek enerjisine hakim bir taştır. Şamanik şifa uygulamalarında ruh ile bağlantı kurar ve geliştirir.

Kantaşı kan benzeri, kırmızı noktalar ile güzel, dünyevi yeşil bir taştır. Ruhsal çalışmalardan sonra kişiyi Dünya’ya temeller. Kan Taşı ile çalışan veya taşıyan veya takan kişinin yaşam sevincinde ve fiziksel dayanıklılığında artış gözlemlenebilir. Tutarlı arınma ve iyilik titreşimi sayesinde sinir bozukluklarına ve anksiyeteyi iyileşmesine destek olur. Enerjinizi, cesaretinizi ve kararlılığınızı artırmanıza yardımcı olan güçlü bir koruma ve topraklama taşıdır. Fiziksel aktivitelerinizden herhangi biri sırasında daha fazla dayanıklılığa ihtiyacınız varsa ve egzersizlerle kök çakranızı uyandırmaya çalışıyorsanız, kan taşı harika bir seçimdir.

Siyah Turmalin güçlü bir koruma taşı ve negatif enerjilere karşı en iyi kalkanlardan biridir. Psişik koruma sağlar. Üzerinde ya da yakınında siyah turmalin tutmak auranızı temiz ve enerjinizi her zaman dengede tutar. Bazı ortamlarda karşılaşabileceğimiz kötü titreşimlerden bu muhteşem taş bizi korur. Tıpkı uygunsuz enerjileri süpüren bir elektrik süpürgesi gibi…Olumsuz enerjiyi temizler ve olumlu enerjiye dönüştürür. Siyah Turmalin aynı zamanda yaşamdaki zorlu durumların üstesinden gelmenize ve Dünya'nın enerjisi ile daha iyi bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilecek harika bir topraklama ve güçlendirme taşıdır. Bu taş çok sık temizlik ve arınma ritüellerinde kullanılır.