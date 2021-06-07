Astroloji ve çakraların enerji kapılarının bağlantısı

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Bu haftadan itibaren sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

SAKRAL ÇAKRA – VENÜS

Venüs gezegeninin temsil ettiği şeyler; aşk, sevgi, güzellik, cinsellik, mutluluk, keyif, haz, memnuniyet, yaratıcılık, müzik, sanat, dans, oyunlar, giyim-kuşam, parfüm, kozmetik, takılarıdır. Sakral çakrada cinselliğin merkezidir. Hormonlarla bağlantılı çakradır. Haz ve keyif enerjisinin en çok depolandığı ve yayıldığı çakradır. Yaratıcılık ise yine sakral çakranın en önemli eylemlerindendir.

Rengi turuncudur. Portakal rengi çok yüksek görünürlüğe sahiptir, böylece dikkatinizi çekmek ve tasarımınızın en önemli unsurlarını vurgulamak için kullanabilirsiniz. Portakal, gıda ürünlerini ve oyuncaklarını tanıtmak için çok etkilidir.

Titreşimi üretim ve yaratım süreciyle bağlantılıdır. Kırmızı ve sarının karışımı zihni daha yüksek farkındalık boyutuna taşır. Turuncu en iyi duygusal uyarıcıdır. Bizi duyularımıza bağlar ve engellemeleri ortadan kaldırmaya ve bizi bağımsız ve sosyal hale getirmeye yardımcı olur.

Yumurtalıkları aktive eder. Venüs ile bağdaştırılır.

Utanç duygusu gibi psikolojik baskı yaratan duyguları serbest bırakmakta kullanılır fakat bazı durumlarda fazla ölçüde turuncuya maruz kalma aşırı müsamahaya yol açabilir. Kişiye hevesli, mutlu, sosyal, enerjik, sportif, kendinden emin ve yapıcı özellikler verir.

Sakral Çakranın anahtar kelimeleri; cinsel/şehvetli enerji, kadın cinselliği, sevinç ve zevk, bolluk-bereket, bilinçaltı, yumurtalıklar, prostat bezi

Zihinsel olarak kendinizi çeşitli kalıplarla sınırlamamanız ve önyargılardan arınmanız sakral çakranızın çalışmasını olumlu olarak etkileyecektir. Zihinsel olarak keskin görüşlere sahip olmayan, esnek düşünebilen ve olaylara önyargısız yaklaşan insanların sakral çakraları çok daha pozitif bir durumdadır.

Yaşamı doğal akışında algılamanız ve ilerlemekten, değişimden korkmamanız da sakral çakranın dengeli çalışması açısından çok önemlidir. Önüne sürekli set çeken, yeni yaşam deneyimlerinden korkan ve ne olursa olsun durumunu muhafaza etmeye çalışan insanların sakral çakralarında çeşitli blokajlar ve sorunlar oluşacaktır. Yaşamı geldiği gibi yaşamak ve gelecekle ilgili endişelerden ya da abartılı beklentilerden kaçınmak sakral çakranın dengesi açısından önemli olacaktır.

Bu duygular seviyesidir. 2. çakra uyarımı güçlü cinsel duygulara neden olabilir. Kıskançlık veya nefret gibi önemli negatif duygu patlamaları bu seviyede tetiklenebilir.

Eğer 2. ve 7. evlerde kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa) yöneticileri da zor bir konumda ise, Venüs kötü bir yerde ise, Sakral çakramız ile çalışmamız gerekebilir. Terazi ve Boğa’daki gezegenler de aynı şekilde tabii…

Oluşan enerji dengesizlikleri nedeniyle yaşadığımız korkularımızın yolumuza çıkmasına izin vermek yerine, onları güçlü motivasyon araçları olarak kullanabiliriz. Güvensizlikler olarak ortaya çıkmamaları için korkularımızı ezip gizlemek yerine, onlarla birlikte güvenle ve cesurca hayatın bizim için sakladığı güzelliklere gidebiliriz. Mars'ın bu kadar iyi bir savaşçı olmasının bir nedeni, korkusuyla başa çıkmış olmasıdır.

Salgı bezi; üreme bezleri (Gonatlar)

Fiziksel bağlantıları; alt karın, kalın bağırsaklar, tüm sıvılar (kan, anne sütü, vücut sıvıları, idrar, salya-sümük), cinsel organlar, rahim, prostat, apandisit, yumurtalıklar, alt sırt bölümü

Organ bağlantıları; üreme organları, leğen kemiği, mesane (idrar torbası), kalın bağırsak, rahim, böbrekler, yumurtalıklar

Hastalıkları; sinirsel bağırsak sendromları, adet düzensizlikleri, yumurtalık kanseri veya rahatsızlıkları, frijit, prostat sorunları, interfilite, jinekolojik kistler, regl ağrıları, alerjiler, idrar yolları enfeksiyonu, böbrek taşları ve kumları, kolit, hazımsızlık, gaz, alt sırt bölgesinin ağrısı

Etkileri; yaratma gücü, cinsellik, ilişkiler, duygusal denge, düşüncelerdeki akışlar, uyum, empati, beş duyu ile hayattan alınan keyif ve haz, bolluk-bereket, tatmin, enerji-canlılık, spontanlık, kişisel genişleme, özgürlük

Sakral Çakra Dengesiz ise; para, iş ve kariyer kavramları ile ilgili sıkıntılarınız vardır. Utanç duygusu size hayatı dar ediyor olabilir. Cinselliğinizi ifade edemezsiniz. Bolluk-bereket enerjisi tıkanmıştır. İkili ilişkilerde bazı problemler yaşayabilirsiniz.

Sakral Çakra Dengeli ise; hormonal sisteminiz tıkır tıkır çalışacak enerjiyle doludur. Bu duygularınızla da aranızın iyi olduğu anlamına gelir. Cinsel hayatınızda uyumlu ve kolaylıkla ifade edebilecek bir ilişkiniz vardır.

Bağlantılı Taşları; Karnelyan, Aytaşı, Turuncu Kalsit, Kehribar, Aragonit, Turuncu Kuvars, Portakal Topaz, Goldstone, Turuncu Zirkon

Karnelyan; kişisel cesareti, yetenek gücünü ve öz saygıyı artırır. Öfke, kıskançlık, korku, öfke, hüzün ve kıskançlık gibi olumsuz duyguları ortadan kaldırmaya yardımcı olarak, size hem cesaret hem de merhamet verir. Odaklanma ve denge sağlayarak, yeteneklerinizi kullanabilmeniz için ilham ile bağlantınızı geliştirir. İlgisizliği, uyuşukluğu ve tembelliği ortadan kaldırır.

Kehribar; fosilleşmiş doğal bitkisel reçinelerden meydana gelmiş canlı bir madde olup kişiye sıcaklık verir. Hastalık veya yaralanma ardından iyileşme sürecindekilerin taşıması önerilir. Enerji ve şifa özellikleri nedeniyle uzun zamandır el üstünde tutulmaktadır. Kişiye kendi aurasını arındırmada yardımcı olabildiği gibi, etrafında irtibata geçtiği tüm titreşimleri temizler. Bu da Amberi mükemmel bir korunma taşı yapar. Çünkü olumsuz enerjiyi bir temiz enerji kaynağına dönüştürür. Amber, kış boyunca ışığın azalmasıyla depresyona girenlere faydalı olabilir. Metabolizmayı, fiziksel enerjisi ve vücudun meridyenleri çevresindeki enerji akışını hareketlendirmeye destek olur. İltihabın boşaltılmasına ve organlardan atıkların temizlenmesine yardımcı olabilir.

Aragonit; metafizik çalışmalarında kırmızımsı olan ve mavi olan kullanılır. Haftada bir temizlenmesi önerilir. Selenit ile birlikte kullanıldığında kişinin sevgi ve şefkat tarafını geliştirir. Meditasyonu kolaylaştırır.