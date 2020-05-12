Astrolojide ateş elementi: Hareket edebiliyorum, öyleyse varım!

Hevesli, enerjik, spontane, yaratıcı, kendine güvenen, yaşama gücüne sahip, cesur, iradeli, iyimser, egemen, dominant, heyecanlı, enerjik, sıcak, bağımsız kalmayı seven, geleceğe dönük umut besleyen, vizyon sahibi, maceracı, lider, kendini harekete geçirebilen, sabırsız, inisiyatifi ele alabilen özellikler taşır.

Ateş, sıcak ve enerjiktir. Dokununca yakar ama yaklaştıkça ısıtır. Deli doludur, yanmaya başladığında her yana savrulur. Kısa zamanda yayılır ve etrafına hakim olur. Tüm bu özellikler ateş burcunda gezegenleri fazla olan kişilere özgüdür. Onlar, sıcakkanlı, deli dolu, ama kızdıklarında etraflarını yakıp kavuran ve birden sönen ateş gibi bir yapı sergilerler. Adeta saman alevi gibidirler. Yaratıcılıkları gelişmiştir. Hayatı dolu dolu yaşarlar. Sıcaklıkları ve coşkuları çevrelerini de etkiler. Baskın yapıdadırlar. Sözlerini esirgemezler. Aşk onlar için muhteşemdir. Sevgi dolu bir ilişkide tüm sıcaklığı paylaşırlar.

Ateş elementi dürüstlük ve açıklık sergiler. Ahlaki standartlara uyan, adil, insanlarla kurduğu ilişkilerde doğrucu, dürüst, insaflı, erdemli, ahlaklıdır. Ateş elementi savaşçılığı, cesareti, yiğitliği, hevesi gösterir. Bilinmedik sulara dalma, risk alma, ısrarcılık, tehlikeye direnebilme, zihinsel ve ahlaki dayanıklılık vardır. Korkusuzdurlar.

Ateş kendine güvenle ilişkilidir, inatçı, ve atak olmayı anlatır. Tehlikeyle ve zorluklarla hiç kaçınmadan yüzleşmeyi, ilkeleri için mücadele etmeyi, yenilgiyi kabullenmemeyi, metaneti, kararlılığı, babayiğitliği, müteşebbisliği, agresifliği ve güç çekişmelerinde başarılı olmayı anlatır.

Ateş elementinin doğası ruhanidir. Fiziksel enerjisi güçlü, dayanıklı, canlı, coşkun, hevesli, cesur ve eyleme yöneliktir. Sıkı, cesaret dolu ve fazla iddialıdır. Ateş burçları, peşine düştükleri şeyde kazanmaktan ve en iyi olmaktan hoşlanır. Agresif mizaçları onları ego haline getirir. Onları kazanmaktan daha fazla uyaran bir şey olmadığı gibi kaybetmekten de daha depresif yapan bir şey yoktur.

Ateş elementi burçları kararlı, kindar ve intikam doludurlar. Kızdıkları zaman intikam peşinde koşarlar ve bu durum genellikle ilk sinir anındadır. Agresiftirler. Başkalarını sinirlendirerek kızma noktasına getirmek için kasten ve açık şekilde her şeyi yaparlar. Çok çabuk kızar ve kolay sinirlenirler. Açıktırlar. Başkalarının duygu ve düşüncelerini incitmekten çekinmezler. Esas erdemi adil ve ahlaken doğru olmaktır. En büyük hatası da en iyi olmak adına başvurduğu yalan ve hilelerdir.

Ateş fazlalığı: Aşırı güven, fazla hırs, tahakküm, bencillik ve egoizm, aşırıya kaçma, küstahlık, fazla riskçi ve saldırgan tavırlar.

Ateş eksikliği: Kendini güçlü ifade edememe, motivasyon eksikliği, harekete geçememe ve başkalarından bekleme, kendine güven eksikliği, enerji ve heyecan azlığı, kötümserlik, hırs azlığı.