Astroloji katman katman bilgileri içinde barındıran ezoterik ve istatistik (matematik) tabanlı bir ilim ve sanattır. Popülerliği sebebiyle yüzyıllardır gerek medyanın yaratmış olduğu, gerekse yanlış veya eksik ifadelerden kaynaklı bazı kavramlar, astroloji takipçileri tarafından benimsenmiş yanlış anlaşılmalarla doludur. Şimdi sırasıyla astrolojide doğru bilinen hatalı kavramları tek tek eleyelim ve kavram kargaşalarına son verelim.

Astrolojide doğru bilinen yanlışlar top 3

Yükselen burç işin detayı. Burcu biliyorum, bana yeter

Astroloji yorumu yapılırken bir sürü farklı enstrüman kullanılır. Burcumuz yani bizim Güneş’imizin (burç=Güneş) haritalarımızda önemi büyüktür ancak bütün içerisinde düşünüldüğünde pastanın dilimlerinden sadece bir tanesidir. Sadece burcunuza göre astrolojiyi takip ettiğinizde doğru yorumları ve tahminleri alamazsınız, eksik kalır. Çünkü astrolojik sistemde tüm öngörüler yükselen burç üzerinden yapılır. Bizler için haritanın en önemli göstergelerinden biridir. Bizim dünyaya gelişimizdeki ilk nefes anımızdır. Hikayemiz yükselen burcumuzla başlar ve devam eder. Yükselen burcunuzu bulabilmeniz için doğum saatinizi doğru biliyor olmanız gerekir. Doğum gününüzü biliyor ancak doğum saatinizi bilmiyorsanız üzülmeyin çözümü var. Rektifikasyon dediğimiz profesyonel yöntemlerle doğum saatiniz bulunabilir. Astrolojik yorumları dinlerken veya okurken yükselen burç üzerinden takip ettiğinizde, daha fazla çalıştığını ve sizin hayatınızı yansıttığını görebilirsiniz.

30 yaşımızdan sonra yükselen burcumuzu yaşarız

Astrolojide öngörü yöntemlerinden bir tanesinin, hatalı bir şekilde anlaşılarak, halk arasında benimsenmesine sebep olmuş, yaygın inançlardan bir tanesidir. Doğru yorumu ise, Progress dediğimiz bir teknik yöntemle, haritayı doğduğumuz yıldan itibaren sürekli ilerletiriz. Doğduğumuz andaki gökyüzünün fotoğrafı yani bizim doğum haritalarımız daima aynı kalır. Adeta bir binanın zemini gibidir. Ancak yaşayan her canlı gibi haritalarımızda yaşar ve ilerler. Bu doğrultuda bizler, yaşam deneyimlerimizle gelişim gösterirken, gezegenlerimizin bulunduğu burçlardan sonraki burçları da ilerleyen yıllar içerisinde karakterimize alarak ilerler ve gelişiriz. Bu teknik bir yöntemdir. Astrolog tarafından yorumlanmalıdır.

Ben x burcuyum, diğer burçlar beni ilgilendirmez

Doğum haritalarımızda 12 farklı alan vardır. Bu alanları da 12 farklı burç yönetir. Herkesin haritasında burcun temsil ettiği ev alanı farklı bölgeye düşse de, herkeste var olduğundan 12 burcun hepsi herkesi ilgilendirmektedir.

Astrolojide kavram karmaşaları

Astroloji neden diğer okült tabanlı konularla karıştırılıyor?

Okültizm, geçmiş çağlarda doğa-evren ve insan-evren arasındaki ilişkileri anlamlandırmaya çalışarak, gelecek hakkında gerek medyumik yollarla, gerekse aktarıla gelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Sembolik bir dille şifrelenmiş saklı tutulan bütün bilgiler okülttür. Gizli bilimler dendiğinde simya, maji, kahinlik, fal ve astroloji ilk akla gelenlerdir. Çok derin bir ezoterik bilgiyi, içinde barındıran astrolojinin, diğer okült alanlardan ayrıldığı en önemli temel detay, kesinlikle medyumik bir içeriğinin olmamasıdır. Her türlü metapsişik konulardan bağımsız ayrı bir disiplindir. Dolasıyla fal gibi konularla asla karıştırılmamalıdır.

AStroloji yorumları ve öngörüleri yapılırken matematik ve istatistik hesapları mı yoksa hisler mi kullanılıyor?

Yüzyıllardan beri süre gelen astroloji çalışmaları bize net olarak göstermiştir ki astroloji, evrenin döngüsel matematiğini sembolik bir dille anlatan istatistik temelli bir alandır. Gezegen periyotlarının döngülerini ve geçmiş yıllarda yaratmış olduğu etkilerini gözlemleyerek ilerleyen astroloji alanı, matematik ve zamanın kalitesini kullanıp olasılıklardan bahseder. Hisler kullanılarak öngörü yapılmaz.

12 burç var. Bütün insanlık 12 karakterden mi oluşuyor?

Bütün Dünya’yı 12 karaktere sığdırıyor olmak evrenin muazzam detaylarını ve işleyişini basite indirgemek olur. Doğum haritaları bir bütündür. Haritalar genel tanımıyla, 12 burç, 12 ev ve temelde 10 gezegenden oluşur. Birbirleri arasında yapmış oldukları açılar ve harita yerleşimleriyle her bireyin haritasında, parmak izi gibi tamamen farklı bir sentez oluşturur.