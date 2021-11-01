Astrolojide en sık sorulan sorular: Haritam iyi mi, kötü mü?

İnsanlık tarihinde hayatının her alanında şanslı, başarılı ve mutlu olmuş tek bir insanın dahi yaşamış olması pek mümkün gözükmemektedir. Eğer dikkatli gözlemleyebilirsek hayatın kendi içinde dinamikleri vardır, sürekli bir yükseliş ya da sürekli bir düşüşten ziyade, aynı denizdeki dalgalar gibi zirve noktasından sonra çekilme veya dibi gördükten sonra yükselme yaşanabilir, bu noktada önemli olan yükselme ya da çekilme zamanlarında merkezden fazla uzaklaşmamaktadır.

Hayat salt "iyi" ya da "kötü" olarak tanımlanamaz

Bir diğer yandan kendimiz için çok “iyi” olduğunu düşündüğümüz bir şey bize o kadar da “iyi” sonuçlar getirmeyebilir, hayat “iyi” ya da “kötü” diye tanımlanabilecek kadar basit değildir. Olaylara küçük resimden bakıldığında “kötü” bir şey yaşandığı söylenebilir fakat uzun vadede büyük resme baktığınızda aslında bu olayın bizim için çok daha hayırlı olduğunu anlayabiliriz.

Bu konuyla ilgili Lao Tzu’nun çok anlamlı bir öyküsü vardır; köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış, çok fakirmiş fakat dünya güzeli bir ata sahipmiş, ülkenin kralı bir servet karşılığında atı ondan istemiş fakat yaşlı adam, atı için o benim evladım gibi deyip vermemiş, ertesi sabah kalktıklarında at ortada yokmuş. Köydeki diğer adamlar yaşlı adama “aptal adam, şansını kaybettin, krala satsaydın şimdi zengindin” demişler; yaşlı adam ise “karar vermek için acele etmeyin, sadece at kayıp, bilinen tek gerçek bu, gerisi sizin yorumunuz, bu olay sadece bir başlangıç, arkasının nasıl geleceğini şimdilik bilmiyoruz” demiş. Yaşlı adamın atı bir süre sonra beraberinde 12 vahşi atla birlikte geri dönmüş, köylüler bu kez yaşlı adama “ne kadar şanslısın, başına talih kuşu kondu” demişler. İhtiyar adam ise, yine aynısını yapıyorsunuz demiş onlara, “sadece atın döndüğünü biliyoruz, tek gerçek bu, şans mı, şanssızlık mı onu henüz bilemeyiz”. Bir süre sonra adamın evin geçimini sağlayan tek oğlu vahşi atları terbiye ederken düşüp bacağını kırmış, köylüler bu kez “sana bakacak kimse kalmadı, bu ne şanssızlık şimdi nasıl geçimini sağlayacaksın” dediklerin de ise yaşlı adam “ oğlum bacağını kırdı, tek gerçek bu, ötesi sizin yorumunuz” der. Aradan zaman geçer ve savaş çıkar, kral tüm sağlıklı gençleri savaşmaları için çağırır, fakat savaşın kazanılması pek mümkün görünmemektedir, giden gençler ya ölecek ya da esir düşecektir. Yaşlı adamın oğlunun bacağı sakat olduğu için savaşa gitmez, köylüler bu kez “ oğlunun bacağının kırılması şansmış meğer” dediklerinde ise yaşlı adam “ tek gerçek oğlumun yanımda olması, gerisi yalnızca sizin verdiğiniz bir karar” demiştir.

Lao Tzu bu öyküyü ”Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar; aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl, insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa yolculuk asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz” diye bitirmiştir. Astrolojik haritalarınızla ilgili danışmanlık aldığınızda da bu bakış açısıyla değerlendirmeyi unutmayınız, bir harita ne tamamen iyi ne de tamamen kötü olabilir, sizin farkındalığınız arttıkça hayatın size getirdiklerini karşılama biçiminizde değişecektir.