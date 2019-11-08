Astrolojide evler: 12 ev ve anlamları

1. ev: Ben kimim

Birinci ev, kişinin kendisini anlatır. Dışarıdan bakılınca görülen her şeydir: Boy, kemik, saç, kilo gibi... Kişinin nasıl göründüğünü anlatır. Aynı zamanda sosyal maskesi, yani karşı tarafta bıraktığı ilk intibadır. Birinci ev ilk nefes gibidir. Her şeyin başladığı, doğduğu ve form kazandığı yerdir. Bu eve bakarak çocukluk dönemindeki koşullar analiz edilebilir. Bu eve yerleşen gezegenler kişinin yaşam kalitesini arttırır ya da azaltır. Karakterin, davranışların temelini anlamak ve kişinin ahlak ve terbiyesi konusunda fikir sahibi olmak için bu eve bakılır. Birinci evdeki gezegenler hayatın bir armağan olarak sunduklarıdır. Örneğin; bu evdeki Venüs (eğer sevdiği bir burçtaysa ve sert açılar almıyorsa) göz alıcı bir güzellik ve çekicilik verebilir. Birinci ev bize en yakın olan kişileri de tanımlar. Doğuştan gelen yetenekler, görünüm, imaj, kıyafetler hakkında ipucu verir. İnsanlar arasında nasıl davrandığımız, girişken, çekingen ya da sakin tavırlardan hangisine yakın olduğumuzu objektif gözle inceleriz. Bu ev, kişilik ve mizaç üzerinde Güneş burcundan çok daha fazla etkindir. Haritayı oluşturan bütün enstrümanlar içinde, kişiyi diğerlerinden farklı kılar. Zira tüm harita, bu referans noktası üzerine inşa edilir.

2. ev: Maddi kaynaklar

Burası para evi, aynı zamanda üretim evidir. Cüzdanda taşınan nakit parayı, taşınabilen fiziksel eşyaları (çanta, kolye, toka, cüzdan, mücevher, mallar) simgeler. “Ne üretiyorum? Hangi alanda para kazanabilirim? Kendimi nasıl satıyorum?” sorularının cevabını verir. Şarkı sözü, şiir, takı gibi üretimler de buraya girer. Bir kişinin iş görüşmesinde ne kadar maaş istediğini söyleyebilme yetisi de bu evin konusudur. İnsanı oluşturan tüm materyalleri bu evin etkilerinden anlarız. Kişinin neden beslendiği, neyle doyuma ulaştığı, nelere sahip olduğu gibi... Kişinin sahip olduklarını değerlendirme şeklini, biriktirme alışkanlıklarını saptarız. Maddi konulara yaklaşımı, kişisel konuları nasıl dünyaya indirgediği bu evin temaları anlatır. Kişinin paraya, maddiyata yaklaşımı, kaynaklarını yönetme becerisini anlatır. Ayrıca üretim şekli ve kapasitesini de bu eve bakarak yorumlayabiliriz. Para, maddi kaynaklar, değer verilen şeyler, maddiyat, güvenlik ihtiyacının karşılanması, sahip olunanlar, gelir-gider durumu, bütçe, banka hesabı, menkul ve gayri menkuller, kişinin kazançları, maaşı, birebir çalışarak hak ettiği gelirler, üretim, değer yaratma kapasitesi ve şekli bu evle ilgilidir.

3 ev: İletişim ve kardeşler

Kendini ifade etme, konuşma, zihin, düşünce yapısı, yetenek, yurt içi seyahatler, halkla ilişkiler, tanıtım, organizasyon, trafik, resmi yazışmalar, evraklar ve lise sona kadar olan eğitimi gösteren evdir. Yazılı, sözlü, görsel; her türlü iletişim üçüncü evin konusudur. Yakın çevre, komşular, kardeşler ve birinci dereceden akrabalar bu evle temsil edilirler. Bununla beraber her konuda yazma, çizme, iletişim, hatta dedikodu bile bu evin kapsamında değerlendirilir. Hitap şekli, sesi, konuşma yeteneği, vurgular buradaki datalarla açıklanır. Kişinin zekasını belirleyen figürler de bu evin kapasitesiyle sembolize edilir.

4 ev: Aile ve kökler

Hayatta dibi gördüğümüzde nasıl ayağa kalkacağımızı, atalarımızı, köklerimizi, dedelerimizi, anneannelerimizi, büyük mirasları, genetik aktarımları, doğduğumuz aile yapısını, ailemizin kültürünü, yaşadığımız evi, taşınmaz mallarımızı gösteren evdir. Yaşadığımız evin dekorasyonunu; bazen anneyi, bazen de babayı gösterir. Anneyi mi babayı mı gösterdiğini anlamak için Ay, Güneş ve Satün’e bakarız. Dördüncü ev ayrıca kişinin yaşlılığını da gösterir. Bu evin içerdiği anlamlar geceye benzer: Melankolik, nostaljik ve dingin bir evdir. En basit açıklamasıyla, gece yatağınızda uzanırken gözlerinizi kapattığınızda baş başa kaldığınız şeylerdir. Kimse bakmıyorken yaptığınız şeyler, olduğunuz kişidir. Dördüncü ev mahrem ve saklı şeylerle ilgilidir. Yuva duygusu, dördüncü eve dairdir. Haritanın dip noktası olan dördüncü ev, inişe geçilen ve yerleşik bir düzene ihtiyaç duyulan evredir. Haritanın dördüncü evresi kişinin büyüdüğü evi, genelde baba figürünü, aile geleneklerini ve kültürel yapısını, aile karmasını, mirasını, genetiğini ve geçmişini açıklar. Ev ve aile yaşantısının uyum ve uyumsuzlukları hakkında fikir sahibi olmak istiyorsak bu eve bakmak gerekir. Etrafı çevrili, üzeri örtülü her şey dördüncü ev yöneticiliğindedir. Feleğin çemberinin tamamlandığı, son dinlenme yeridir. Yaşlılık yıllarının nasıl geçeceği, ne zaman emekli olunacağı sorularının yanıtı da bu evdedir. Kişinin kendisini oluşturan değerlerin toplamı dördüncü evdir. Ergen yaşlarda, ilk çocukluk yıllarında taşıdığı etkiler, buradan psikolojik alt yapıya sirayet eder. Kişinin kabuğuna, yuvasına çekildiği, hayatının son zamanlarını betimler. Toprağa, doğaya, çevreye, ülkeye tutumu da anlatır. Kişinin korunma ve şefkat hissettiği, huzurlu bir çevreye olan özlemini temsil eder. Bu eve vurgusu olanlar sadece kendileri böyle bir ortama ihtiyaç duymakla kalmaz; başkalarına karşı da şefkatli bir tutum sergilemeye eğilim gösterirler.

5 ev: Aşk ve eğlence

Nasıl bir aşıksınız? Romantik mi, çapkın mı? Nasıl bir aşk istiyorsunuz? İşte bu soruların cevabını beşinci ev verir. Flörtümüz, flört tarzımız, cinsel hayatımız, hobilerimiz, hayatta keyif aldığımız konular bu ev ile açıklanır. İlk çocuğumuzu gösterir. Sahne, tiyatro, dans, ilk çocuğun eğitim hayatı, sanat yeteneği, hayatta alınan riskler, tek gecelik ilişkiler, bir seneyi doldurmamış ilişkiler, borsa gibi riskli yatırımlar, kadın haritasında hamilelik, bu evin konusudur. Sahip olduğumuz sevgiyi nereye, kime ve nasıl yönelttiğimiz, yani sevme potansiyelimizdir. 5. ev boş vakitlerimizi doldurduğumuz hobiler, yaratıcı olduğumuz konular ve bizi mutlu eden şeylerin sembolüdür. Üretkenliği gösterir. Kadının doğurganlığı konusunda, bu ev, yönetici gezegeni ve bu evde konuşlanan gezegenleri inceleriz

6 ev: Günlük düzen ve sağlık

Altıncı ev, hayatta karşılaşma ihtimalimiz olan sağlık sorunlarını temsil eder. Ama bunlar, teşhis edilebilen hastalıklardır, büyük hastalık olmazlar. Altıncı evin bir diğer konusu, küçükbaş hayvanlardır: Kedi, köpek, kuş, tavşan gibi… Bu ev şu soruların yanıtlarını verir: Çalışma arkadaşlarımla ilişkim nasıl? Nasıl bir işçiyim? Kişi patronsa, ona hizmet eden insanları temsil eder. Örneğin eve gelen temizlikçi, altıncı evin konusudur. Bir diğer konu; angarya işlerdir. Ev temizliği, fatura yatırmak gibi sıkıcı şeyleri temsil eder. Altıncı ev, ‘kötü şans’tır. Erkek haritasında, askerliktir. Sağlık, hijyen, bakım ve temizlik gerektiren konularla ilgili detayları açıklar. Kişinin en çok neleri sunmaktan hoşlandığını ya da hangi detaylar üzerinde yoğunlaştığını bu evin konularından anlarız.

7 ev: Evlilik ve ortaklıklar

Kişi kaç evlilik yapacak, bu süreç nasıl şekillenecek, nasıl biriyle evlenecek, evliliği nasıl gidecek sorularına burada cevap ararız. Bununla birlikte yedinci ev, açık düşmanlar evidir. Kişiye zarar veren insanları simgeler. Tüm ortaklıklar ve işbirlikleri, yedinci evin konusudur. Vekalet verilen kişiler (avukat gibi), danışmanlar, rekabet ettiğimiz kişiler bu evle temsil edilir. Yedinci ev, gölge burç gibi hayatımıza çektiğimiz kişileri anlatır. Alçalan burç olarak da tanımlanan 7. ev, tamamlanmak için ihtiyaç duyduğumuz diğer yarımızdır. Bütünleşebileceğimiz eşin özelliklerini öğrenmek ve kalıcı bir ilişkide aradığımız nitelikleri analiz etmek için 7. evdeki burca, bu burcun yönetici gezegeninin haritadaki konumuna bakarak yorum yapılır. 7. ev aynı zamanda ilişkilerimizde ortaya çıkan etki ve tepkilerimiz, bu nedenle gölge kimliğimizdir. Zorlanmadan bir ilişkiye başlayabiliyor musunuz yoksa kendinizi genelde yalnız olarak mı tanımlıyorsunuz? Evleneceğiniz kişinin özellikleri neler? Aşk hayatınızı trajik mi buluyorsunuz yoksa aşkta şanslı olduğunuzu mu hissediyorsunuz? Birden fazla kez evlenme ihtimaliniz var mı? Evliliğiniz mutluluk mu vaat ediyor yoksa çatışma mı? Tüm bu soruların yanıtları burada.

8 ev: Krizler

Duygusal, fiziksel, maddi-manevi her türlü kriz, sekizinci evle ilişkilendirilir. Buraya düşen gezegenler, krizin sebebini açıklar. Borç, kredi, vergi, burs, miras ve nafaka, bu evin konusudur. Kişiye ait olmayan paralar (eşin parası) sekizinci evde görülür. Sekizinci ev aynı zamanda ‘ölüm evi’dir. Buradaki ölüm, şok edici bir şekilde veya ameliyatla olur. Başa çıkmakta zorlandığımız hastalıklar da sekizinci evin konusudur. Organ kayıpları (diş, apandisit gibi) yaşanabilir. Burada küllerimizden doğarız. Hayatı yıkar, yeniden inşa ederiz. Bizi korkutan konular buradadır. En az 2. ev kadar maddi kazançla ilgili olarak önem taşır. 8. ev, bir başkasına ne kadar bağımlı olduğumuzla alakalıdır ve paylaşılan kaynaklar anlamına da gelir. 8. ev borç para ya da kredi almakla da ilgili olabilir. Gizli, gizemli konular, üstü kapalı gerçekleri aralama ihtiyacıdır. Ölüm ve ölüm ötesi konuları temsil eder. Buradaki asıl amaç değişim ve dönüşümü tatmak, acıdan zevk almayı öğrenmektir. Başkalarının enerjisini de bu alana çekerek ortak potada eritip kullanmak isteriz. Özel ilişkiler, cinsellik, seks, kişisel çekicilik bu evin karanlık ama yoğun temalarıdır. Sıkıntılara rağmen bir olmak, aynı zevki almak için tutkuyla bağlanmaktır. Kendi emeğimiz olmadan ama yine de hak ederek kazandığımız paralardır. Dolaylı yoldan gelen kazançlardır. Ölüm, miras, veraset, nafaka, prim, sigorta, borç, alacak, kredi, kredi kartı, saklı yetenekler, sırlar, dedektiflik, seks, okült konular, krizler, değişimler, yeniden doğma yeteneği, psikoloji, terapi, eşin-ortağın parası, risk alma kapasitesi, her türlü cerrahi operasyon, yaralanma, ameliyatı simgeler.

9 ev: Manevi genişleme

Tanrıyla ilişki, inançlar, hayatı sorgulama, varoluş, hac, ibadet, haber alma (vahiy gibi, rüyalar yoluyla), öngörü, kahinlik, bilgi ve öğrenmek (üniversite ve akademi), felsefe, astroloji, medya, medya ilişkileri, yazarlık, yurtdışı seyahatler, uluslar arası ticaret, kaçakçılık, hukuk ve yasa, davalar, yetenekler, reklam, satış, pazarlama, akademik kariyer, yabancı diller, uzak akrabalar bu evle temsil edilir. 9’uncu ev genel olarak uzak olan her şeyi gösterir. Hayatı anlamak için felsefe üreten, uzun yollara çıkmak için özgürlüğüne düşkün olan, dini, ahlaki konulara ilgi duyan özellikler verir. Kişi hayatın basit gerçeklerinden bile anlamlı, derin öğretiler çıkarır. Kendini bir üst boyuta taşıyarak, daha manalı davranmaya, kendine uygun etik kurallar oluşturmaya çalışır. Bunları yapmak için de yabancı yerlere gitme eğilimini bu evin datalarından anlarız. Yabancı kültürler, dinler, diller, uzak yollar ve maddi manevi genişlemeyi anlatır.

10 ev: İş hayatı ve kariyer

Kalabalıklara, topluluklara çizdiğimiz profildir. Yaşamda maksimum yükselebileceğimiz noktayı gösterir. "Patron mu olacağım, nasıl bir kariyer yapacağım, hangi mesleklerde başarılı olabilirim?” sorularının cevabını burada buluruz. Bununla beraber 10’uncu ev, ikinci eşin ve politikanın göstergesidir. Kadınlarda anneyi, anneliği, evliliğini anlatır. Nasıl bir sosyal statüde olduğumuzu, ne gibi toplumsal değerler taşıdığımızı buradan anlarız. Hedeflere varma konusundaki kapasite buradan belli olur.

11 ev: Dostluklar ve büyük hayaller

Arkadaşlık, dostluk, büyük şans, hayallerimizin gerçekleştiği evdir. “Nasıl arkadaşlarım olacak?” sorusunun cevabını burada ararız. En iyicil evlerden biridir. Toplum için iyi şeyler yapan STK, kulüp ve dernekleri temsil eder. İş hayatından elde ettiğimiz geliri gösterir. Geçmişten bugüne taşıdığımız umutlar ve geleceğimizi şekillendiren hayallerdir. Yasa yapıcıları temsil ettiği kadar, yasalara karşı gelenlerle de ilgilidir. Antik zaman astrologları bu evi 'iyi şans ve iyi ruhun evi' olarak tanımlar. Bu eve düşen gezegenler dolayısıyla kişi ya şanslıdır ya da şansı kısıtlanır. Şans eseri bulduğumuz para ya da piyango gibi ani kazanımlarla ilgilidir. Arkadaşlık konusunda şanslı olup olmadığımız, çevremizden ne şekillerde destek göreceğimizi ya da göremeyeceğimizi de bu eve bakarak yorumlarız. “Umutlarımın ve beklentilerimin karşılığını alacak mıyım, ne şekilde?” sorusunun cevabı 11. ev ve yöneticisinin konumunda gizlidir.

12 ev: Bilinçaltı ve psikoloji

Travmalar, acılar, ruhsal hastalıklar, kaygı bozukluğu, şizofreni, panik atak vs gibi tüm psikolojik rahatsızlıkları burada ararız. Gizli düşmanları, arkamızdan konuşulanları, kazılan kuyuları gösterir. Kontrol dışı kayıplar bu evin konusudur. Yaratıcılık, hayalgücü ve rüyalar, inziva, ruhsal olgunlaşma, kurban psikolojisi, kötü şans bu evle ilişkilendirilir. İnsanın en karanlık, en mahrem yanıdır Başkalarından ve kendimizden sakladığımız, hem bizi huzursuz eden hem de hayatımızı zenginleştiren bilinç dışı şeylerin ifadesidir. 12. Ev ve buradaki gezegenler, içe dönük bir enerjinin göstergesidir. Uyku düzenimiz, rüyalar, mahremiyet, psişik deneyimler, yaptığımız fedakârlıklar, gizli yetenekler, ailevi ve toplumsal karma, geçmişten bugüne neticelenmemiş, bastırdığımız ve inkâr ettiğimiz şeyler, engelli tarafımız, kompleksler, gizli düşmanlar ve korkular, bağımlılıklar, asla büyümeyen tarafımız ve fanteziler 12. Ev konularıdır. İnsanın en karanlık, netleşmeyen, gizli kalan özellikleri 12.evle ilişkilendirilir. Kontrol dışı güçler, öngörülemez olaylardır. Bağımlılıklar, dağılmalar, endişeler, hayal kırıklıkları burada yaşanır. Buradaki etkilerle kişinin ne kadar gizli işlere yatkın olduğu ve bunları ne kadar gizlilikte yapacağı anlaşılır. İçimizdeki hassas, kırılgan dünyayı, egoyu aşıp kendini feda etmeyi, başını eğmeyi, her şeyi akışına bırakmayı anlatır. Tersine direncin, sıkı sıkı tutunmanın mümkün olmadığını ve kayıptan başka bir işe yaramadığını vurgular. Özveride bulunarak aslında daha büyük değerler kazandığını, evrenle birleştiği, aslında bir şey kaybetmediğini anlatır. Bu evdeki gezegenler genellikle kişiyi ezen kuvvetleri simgeler.





Sizin doğum haritanızda hangi evler ne anlatıyor? Posta.com.tr astrologlarına ulaşın:

Gülüm Dağlı: gulumdagli@gmail.com

Ecesu Serbes; https://www.instagram.com/astrochange/

İrem Haliloğlu: https://www.instagram.com/encokbenn/