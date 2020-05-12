Astrolojide hava elementi: Düşünüyorum, öyleyse varım

Hava elementi İkizler, Terazi, Kova burçlarından oluşur. Entelektüel, iletişimci, işbirliğine eğilimli, objektif ve mantıklı, zihinselliği öne çıkaran, ilişkilere önem veren, mesafeli, algılaması güçlü, meraklı, özgürlükçü, soyut, rasyonel, başkalarıyla fikir alışverişinde bulunan özellikler taşır.

Hava burçlarında gezegenleri olanlar, paylaşma eğilimindedirler. Çeşitli düşünceleri ve bilgiyi paylaşırlar. Yeni ve etkileyici fikirlere her zaman açıktırlar.

Hava burçlarının insanlarla iletişimleri oldukça başarılıdır. Aşk hayatında monotonluktan hoşlanmazlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Duygusallığı öne çıkartmazlar. Rasyonel ve mesafeli olma eğilimindedirler.

Hava elementinin zihinsel bir mizacı vardır. Olayları duygusal ve fiziksel faktörlerden ziyade, düşünerek mantıklı bir hale getirmeyi temsil eder. Onu baskın çıkaran; entelektüel kapasitesini ve hızlı düşünme yeteneğini kullandığı eğlencelerden keyif alır.

Hava elementi bilgi erdemini sahiplenir. Fakat bu özellikleri diğer elementlerden daha zeki bir yapısı olduğu anlamına gelmez ama iyi eğitimli ve bilgili, iletişimde iyi, dile karşı idraki iyi, her şey hakkında az ya da çok bir şeyler bilen, iyi kişilik sergileyen bir yapıyı anlatır.

Hava elementi kâhinliği, din adamlığını, zihinsel konularla ilgili olmayı, bilgi edinmeyi, eğitim ve ilişkiler sayesinde başarılı olmayı temsil eder. Hava elementi meraklı, orijinal, inisiyatif alan yapıdadır. Orijinal fikirler ve yaratıcılık güçlüdür; disiplinli ve çabuk düşünme yeteneği verir. Hava elementi burçlarının duygusal mizacı kendini takdir etmeye yönelmiştir. Bu tip insanların kendi kendilerini çok sert bir şekilde yargılama eğilimleri vardır. Hijyen, giyim stilleri, eğitim, işteki performans ve aile gibi kendilerine kurdukları kesin standartları mevcuttur ve bu standartlara bağlı kalmayı isterler. Hava burçları neredeyse Ateş burçları gibi kişilik (ego) odaklıdır.

Hava burçları üçkağıtçılığa sıkça başvurur. İş kötülüğe geldiğinde kurnaz, marifetli ve el altından hileyle davranır. Fiziksel şiddete eğilimlidirler. Fakat Ateş burçlarınınki genelde o andadır ve kısa süre sonra unutulur; Hava burçları ise kinlerini saklarlar; fikirlerini açmada aceleci ve sabit fikirlidirler. Kova ve Terazi burçları, İkizler burcu kadar agresif değildir. Hava burçları kızgınlıklarını ifade etmek için bir saniye tereddüt etmezler, fakat kızgınlık anında şiddet yine de başvurdukları ilk çözüm değildir.

Hava elementi fazlalığı ve eksikliği

Hava elementi fazlalığı: Ayağı yere basmayan ve gerçekleştirilebilmekten uzak ütopik fikirler, havailik, özgürlüğü abartma, alaycılık, ilişkilerde sınır çizememe, fazla dışa dönüklük, sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama.

Hava elementi eksikliği: İlişki kurmada zorlanma, kavrama ve algılamada sorun yaşama, yanlış anlaşılma hissi, kendini sözlü ifade edememe, objektif olamama, olaylara nesnel gözle bakmakta zorlanma.