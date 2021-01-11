Astrolojide juno: Ruh eşimi nasıl tanırım?

Gezegenler, asteroidler, sabit yıldızlar ve tüm diğer göstergeler ile bir bütün olarak çalışan doğum haritalarımızda kişisel olarak bilgi alabileceğimiz kaynak göstergelerden biri de, bir asteroid olan Juno’dur.

Juno bir doğum haritasında özellikle ilişkiler astrolojisi denildiğinde önem kazanır. Eş ve evlilik ile ilgili bir haritada değerli bilgiler alınabilecek bir gösterge olan Juno, astronomik olarak gökyüzünde Mars ve Jüpiter gezegenlerinin arasında yörüngesi bulunan ve gezegenimsi olarak da adlandırılan bir gök cismidir. Ve bu gök cismi astrolojide ilişkide olma prensibini temsil eder.

İlişkiler, ilişkilerimiz dediğimiz zaman şöyle bir mitolojiye dönsek ve Juno için mitolojik kaynaklardan gelen bilgilere kısaca değinmek istersek;

Eski Yunan ve Roma mitolojisinde tanrılar ile evli olan sadece iki tanrıça karşımıza çıkmakta. Tanrılar yönetimdeki güç ve kudretlerine başka bir ortak dahil etmemek için resmi evliliğe uzak durmuşlar. Sadece iki tanrı hariç hiçbir tanrı bir tanrıça ile resmi evlilik yapmamış. Resmi evlilik yapmış olan tanrıçalardan biri eski Yunan mitolojisi tanrıçası Hera’dır. Hera, mitolojide gerçek evlilik yapmış olarak kabul edilir ve Roma mitolojisinde karşımıza Juno olarak çıkar. Juno, Zeus ile bir diğer ismi Jüpiter ile resmi olarak evlenen ve bir aşk evliliğinden bahsedilen tek tanrıça olarak mitolojide yerini alır.

Roma kültüründe Haziran ayı temsili olarak Juno’ya adanmış, geleneksel olarak Haziran ayında Juno’ya adak adayan, ondan iyilik ve koruyuculuk bahşetmesini dileyen ritüeller yapılmaktaymış. Haziran ayının kelime anlamı da Juno’ya dayanmaktadır. Juno kadınsı gücün ve kadın erkek eşitliğinin simgesi olarak yine mitolojide yerini almıştır.

Astrolojide özellikle kişisel ilişkilerimiz denildiğinde 3 önemli gösterge her zaman öne çıkar. Venüs, Mars ve Juno ilişkilerimiz ile ilgili 3 önemli astrolojik unsuru ifade ederler.

Geçtiğimiz 12 hafta boyunca Venüs gezegeninin burçlarda ifadesi üzerine yaptığım paylaşımların devamını Juno ile sürdüreceğim. Bu haftaki yazımda sizleri ilişkiler astrolojisinde bir diğer çok önemli gösterge olan Juno ile tanıştırmak ve hakkında bilgi vermek istedim. Önümüzdeki hafta itibariyle Juno’nun tüm burçlarda ayrı ayrı nasıl bir çalışma prensibi içerdiğini ve haritanızda ne anlama geldiği hakkında bilgiler vereceğim.

Mitolojide Zeus ile olan evliliklerinin 300 yıl sürdüğü söylenilen Juno, bir doğum haritasında genel olarak eş hakkında bilgi verici bir gösterge olarak çalışırken bir diğer yandan kişinin uzun süreli ilişkilerinde, evliliğinde ve eş seçiminde neyi aradığı hakkında da önemli bilgiler veren bir kaynak oluşturur. İlişki haritaları olarak da adlandırabileceğimiz sinastri haritalarda uyum ve karmik bağ bakımından yine önemli bir göstergedir. Uzun süreli ilişkilerimizde, evliliğimizde neyi aradığımızı, beklediğimizi, neye ihtiyaç duyduğumuzu anlatır. Juno’nun yerleşmiş olduğu burç aradığımız ruh eşimiz hakkında bizi bile şaşırtan ipuçları verebilir. Burçlarda Juno yazım haftaya devam edecek…