Astrolojide niteliklerin gücü

Haritamızdaki nitelik baskınlığını bilmek kendimizi keşfetmek konusunda oldukça önemli bir adım olacaktır. Nitelikler sağlık konularında olduğu kadar, hayatımızın diğer alanlarında da tavır ve tutumlarımızı etkiler. Nitelik hesaplamalarında Yükselen, Güneş ve Ay ağırlıklı olmak üzere haritamızdaki gezegenlerin nitelikleri hesaba katılır. Aslında bizde baskın olan niteliği az bir çabayla kendimiz de keşfedebiliriz. Doğum saatini bilmeyenler! Sizler için de çare var, rektifikasyon adını verdiğimiz teknikler yardımıyla doğum haritanızı çıkartabiliriz.

Öncü nitelikte burçlar

Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları öncü nitelikte kabul edilir. Öncü nitelik patlayıcı ya da çok hızlı bir genişleme hareketidir, kalite değil, büyüme önemlidir. Bu nitelikle ilişkili hastalıklar hızlı ilerler, ama iyileşme olasılıkları diğer niteliklerle ilgili hastalıklardan daha yüksektir. Öncü nitelik baskınlığı olan kişiler tedaviye uyum gösterirler, gelişmelere, araştırmalara açıktırlar, deneysel çalışmalara katılmayı isteyebilir, tedavide ve bakımda hep daha iyisini aramaya çalışabilirler.

Sabit nitelik

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova sabit nitelikte kabul edilir. Sabit nitelikte büyüme olmaz, hatta çok az gerileme bile olabilir. Büyüme değil kalite önemlidir. Sabit nitelik sükundur, ince ayardır, mükemmele ulaşma çabasıdır, faklı ve özel olma yolunda ilerlemedir. Hastalıklara en dirençli nitelik de bu niteliktir, en başta da Aslan en sabit ve hastalıklara en fazla aktif direnç gösteren burç kabul edilir. Sabit nitelikle ilişkili hastalıklar kronik dediğimiz uzun süreli hastalıklardır, genellikle kontrol altında tutulabilirler. Sabit niteliği baskın kişiler de tedaviye harfi harfine uyma konusunda çok başarılı ve sebatlıdırlar.

Değişken nitelik

İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları değişken nitelikte kabul edilir. Değişken nitelik düşüş hareketiyle ilgilidir, halk arasında "aklıma düştü" deriz ya, işte bu tam anlamıyla böyle bir düşüştür, iradedir, ilhamdır, seçimdir, yönelmedir. Bu nitelikle ilişkili hastalıklar aralıklarla ve alevlenmelerle seyreder, parlar ve söner, belli bir süre sonra tekrar parlayabilir. Hastalıklara karşı en zayıf direnç gösteren bu guruptur. Hemen telaşlanmayın! Bazı şikayetlerin en önemli nedeni vücudun gösterdiği direnç olabilir. Değişken niteliği baskın olanlar kişiler tedavilerden çabuk sıkılabilir, tedavilere harfi harfine uyamayabilirler.

Öncü nitelikte Ay-Mars kavuşumu

İçinde bulunduğumuz günlerde Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Plüton ve çoğu asteroit öncü burçlarda. Üstelik Koç burcunda Ay-Mars kavuşumu görüyoruz. Ay-Mars kavuşumları sağlık açısından önemli görülür. Koç burcunun bu derecesinde olduğunda mide, sindirim sistemi, tüm iç zarlar, göğüsler, rahim, beslenme, hormonlar, kafa bölgesi (yüz ve dişler dahil) ile ilgili sorunlar, iltihaplanmalar, kazalar, gebelik sorunları, karın bölgesi ile ilgili hastalık ve kazalar, büyük hayvanlarla ilgili tehlikeler, moral bozukluğu ve depresyon görebiliriz. Öncü baskınlığı çabuk ilerleyen, hatta "ne oluyoruz" dedirtebilen, ama genellikle tedaviye çabuk cevap veren hastalıklara işaret eder.

Aşırılıklara dikkat

Bu ayki Ay-Mars kavuşumu Oğlak'taki Jüpiter ve Plüton'a yakın kare açı yapıyor. Harita lokomotif tarzda bir harita, başı çeken gezegen Jüpiter ve hem burç bazında, hem güneyde olmasıyla (deklinasyonda) Plüton ile kavuşuyor. Jüpiter başı çekiyor, yani sorunlarda ve hastalıklarda aşırılıklar en önemli neden olabilir. Aşırı yemek, kas ve kemiklerimize aşırı yüklenmek, dezenfektanları aşırı kullanmak, aşırı güneşlenmek, denizde-soğuk suda aşırı kalmak, kısacası her şeyin aşırısı sorun haline gelebilir. İstemediğimiz değişim ve dönüşümlere maruz kalabiliriz, zararlı alışkanlıklar, düzensiz yaşayış her zamankinden çok daha fazla yıpratabilir. Minicik bir kaşıntı ya da sinek ısırığı büyüyüp yaraya dönüşebilir, eskiden var olan uzun süreli (kronik) sağlık sorunları biraz daha ihtimam gerektirebilir.

İyi olmak elimizde

Bunların çoğu önlenebilir, kolay tedavi edilebilir, geçici rahatsızlıklar. Biz yeter ki biraz daha dikkatli ve temkinli olalım, küçük sorunları göz ardı etmektense büyümesini önlemeye çalışalım ve en önemlisi olumlu düşünüp bardağın dolu tarafını görmekte ısrar edelim. Jüpiter'in aşırıya kaçan değil de, umutlu, iyicil ve koruyucu yönünü kullanalım.







