Astrolojide su elementi: Hissediyorum, öyleyse varım

Su, bulunduğu kaba uyum sağlar. Su elementi burçlarında fazla gezegenleri olanlar da etraflarına, bulunduğu ortama uyum sağlamakta çok başarılıdır. Sezgisel ve duygusal paylaşımlara çok önem verirler.

Su elementi yardımseverliği gösterir. Yardımsever, nazik yaratılışlı ve başkalarının refahı ile ilgili, diğer insanlara göre daha faydalı, eli açık, düşmanlık gütmeyen, iyi fiiliyatta bulunmaktan haz alan yapıyı temsil eder.

İşbirlikçi, yardımcı, misafirperver ve sosyaldir. Gerçek bir hümanist olmayı ve başka insanların sağlığı ve mutluluğu ile ilgili olmayı anlatır. İnsanlığın mutluluğu için içten gayret ettikleri, ama kendilerini düşünmedikleri için hizmetkârlar olarak adlandırılmışlardır. Tıpkı ailesinden birine yapacağı gibi, kayıtsız şartsız, hiçbir menfaat gözetmeksizin hastanın veya hali vakti olmayanın yardımına koşmakla ilişkilendirilir. Başkalarına karşı çok fedakârdırlar. Aşk hayatlarında vericidirler. Son derece romantiktirler.

Su elementinin duygusal mizacı vardır

Su elementi, güçlü duyuları ve hisleri anlatır. Bir nedene dayalı olmaktan ziyade, hislerine dayalı kararlar verir. Duygusal mizacı, hislerini dışarı belli etmeme eğilimindedir. Duyguları kolay incinmesine rağmen göstermekten kaçınır. Su elementi burçlarının hisleri diğer insanlara yönelmiştir. Ailelerinin ve arkadaşlarının refahıyla yakından ilgilidirler. Ayrıca başka insanların haklarında ne dedikleri ve ne yaptıklarını önemserler. Pek belli etmeseler de başkalarından gelecek düşüncesizce bir söz duygularını derinden yaralar.

Su elementi burçlarının hatası, gerçekdışıcı olmalarıdır. Birine zarar vermek için gerçeği kelimelerle, yazıyla veya hal ve hareketleriyle bastırırlar. Bu kin değildir. Bu onların şiddete dayandırmadan intikam almalarının bir yoludur. Uç noktalarda bu, gerçeği esnetme, tam olarak yalan değil ama gerçekliği ortaya çıkarmama şeklinde kendini gösterir.

Su burçları duygusaldır ve olayların sıcağında hareket eder. Fiziksel şiddete eğilimli değillerdir, ama duygusal mizaçları ve olayları içlerinde inşa etme eğilimleri yüzünden tacizkâr olabilirler.

Akrep bunun dışındadır. Akrep kendilerine güvenli, zeki ve iradelidir; karşısındaki beğensin ya da beğenmesin, her şeyi olduğu gibi söyler. Yakıcı sözlü olabilir ve sıkça fiziksel şiddete yer verirler. Akrep, Koç gibi Mars tarafından yönetilir. Mars özellikleri sinirlendiğinde şiddete meyilli hale getirir.

Su fazlalığı: Kırılgan, küskün, alıngan, endişeli, fazla sübjektif ve mantıktan uzak, başkalarını düşünmekten kendini ihmal eden, ayağı yere basmayan, hayal dünyasında dolaşan, gizemli ve derin düşünen.

Su eksikliği: Duygusal boşluk, duyguları ifade edememe, empati kuramama, güvensiz hissetme, sezgilerini kullanamama, acımasızca yaklaşımlar, hayal gücü eksikliği, duygularını paylaşma eksikliği.



