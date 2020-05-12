Astrolojide toprak elementi

Toprak burcunda gezegenleri fazla olan kişiler, bu özellikleri diğer kişilere nazaran daha fazla vurgular. Dünyaya sıkı bir bağlılık sergilerler. Maddi kaynakların gelişmesini sağlarlar. Ayaklarını yere sağlam basar ve buna paralel olarak hayata gerçekçi gözlerle bakarlar. Pratik düşünen, materyalist insanlardır. Para kazanmak, fırsatları değerlendirmek için pratik yöntemlere sahiptirler. Doğuştan ihtiyatlı ve dikkatlidirler. Olayları kontrol etme ve bunu sürdürebilme gayretindedirler.

Kendilerini güvende hissetmek onlar için önemlidir. Toprak elementi doğru düzgünlüğü, tertipli olmayı temsil eder. Geleneksel, ahlaken düzgün ve uyumlu, davranışta, iradede ve konuşmada sosyal olarak kabul göreni takip eden, mükemmelci, terbiye edilmesi kolay, basiretli, geleneksel davranış kurallarına saygılı olmayı anlatır.

Toprak elementinin fiziksel bir mizacı vardır

Elle tutulur şeylere, materyale karşı karakteristik bir aşkı vardır. Tat alma duyulan keskindir. Sanat, dekorasyon, değerli şeyler, iyi giyinmek, yiyip içmekle bağdaştırılır.

Toprak elementi burçlarının duyguları, uyarımlarla canlanır. Beş duyuyu kullanarak algılama ön plandadır. Etrafımızdaki güzel şeyler, iyi müzik, kaliteli materyallerin verdiği his, iyi yiyeceklerin tadı ve kokusu ve finansal güvenlik, mutlu bir Toprak burcu için gerekli durumlardır.

Toprak elementi burçları normalde fiziksel şiddete karşıdır; ama bunun istisnaları vardır. Tatlılıkla ve kibarca intikam alırlar; kinlerini, garezlerini içlerinde saklarlar. "Benim de zamanım gelecek" der ve sabrederler. Olayın sonunda intikamını sıklıkla o kişiyi cüzdanından vurarak alır. Kızgınlıklarında, Ateş ve Hava burçlarına benzeşen bir şekilde ve son kertede fiziksel müdahale hakkı saklı kalmak koşuluyla nefretlerini, kızgınlıklarını sözlü olarak ifade edebilirler.

Toprak elementi fazlalığı ve eksikliği

Toprak fazlalığı: Maddi çıkarını fazla düşünen, yeniliğe açık olmayan, aşın tutucu, fazla gerçekçi, daima somutluk peşinde, hayalleri olmayan, fazla mükemmeliyetçi ve eleştirel.

Toprak eksikliği: Uygulamadan yoksun, pratik olamayan, fazla güvence ihtiyacında, verimsiz, tutarsız, dağınık, organize olamayan.



