Astrolojinin Yükselen Uzmanlık Dalı: Uranyen Astroloji

Uranyen astrolojinin çıkışı 1.Dünya Savaşı dönemine rastlar. Alman mühendis, araştırmacı ve astrolog Alfred Witte ve arkadaşı Friedrich Seiggrunn’un kaydını tuttukları Rus bombardımanlarını, geleneksel yolla öngörmede zorlanmaları üzerine, gezegenler arası geometri ve simetriye bağlı sistem geliştirmeleri ile ortaya çıkar. Witte ve Seigrunn, bugün bizim de kullandığımız hareketli kadran sayesinde bombardıman zamanlarını oldukça hassas bir şekilde öngörürler.

Çalışmalar sırasında enerji kombinasyonlarının açığa çıkışında belirli noktalarda değişik etkiler yaratan anomaliler fark ederler. Witte, Cupido, Hades, Zeus ve Kronos adını verdiği dört hipotetik noktayı matematiksel formüle oturtarak, yörüngelerini hesaplar. Sieggrun ise bunlara Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon’u ekler. Böylelikle Uranyen astroloji gelişimini sürdürür.

Savaştaki topçu ateşlerinin zamanlamasını belirleyerek, kaybı aza indirmek amacıyla çıkmış olan Uranyen astrolojiyi, dünyevi olayların yanında bireysel haritaları yorumlamada ve öngörüm yapmakta da kullanırız. İncelenen harita sahibinin psikolojik yaklaşımlarını, hayatı ele alış tarzını, ilişkilerini, yeteneklerini ve yönelimlerini, başarılı olabileceği noktaları, maddi ve sağlık durumunu farklı bir perspektifle inceler, değerlendiririz. Kadran üzerindeki sayısız orta nokta ile detaya rahatlıkla inebiliriz.













Uranyen astrolojinin geliştiği dönemde ve ortaya çıktığı topraklarda hüküm süren, 5 ayrı astrologla çalıştığı bilinen Adolf Hitler’in haritasından, kişiliğine yönelik bir örnek verelim. Hitler’in doğum bilgilerini onun kimliğini bilmeden elimize alsak bile statüsünü, hedeflerini gösteren Tepe Noktasının (MC) Kronos/Hades ile çalıştığını görebiliriz. Böylece bu kişinin iyi bir karaktere sahip olmadığını, despot hatta tiran olabileceğini, idare ettiği yerde tarzından ötürü sorunlara sebep olacağını, hedefini gerçekleştirmeye çalışırken doğru olmayan yöntemler kullanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve devam ederek, haritayı çok farklı boyutlarda incelenebiliriz.

Uranyen astroloji, olay açığa çıkartıcı kritik değerleri kolaylıkla göstermesi açısından gün geçtikçe artan sayıda astroloğun kullanmakta olduğu bir uzmanlık dalıdır.



