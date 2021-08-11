Astronomi kütüphanesi 'Fark yaratan' seçildi

Şanlıurfalı astronom Halil Bağış, 2018 yılında ‘Herkes İçin Gökbilim’ felsefesiyle Türkiye’nin ilk dijital astronomi kütüphanesi olan Stellar Lab’i kurdu. Stellar Lab, basit ve indirilebilir astronomi temelli eğitim içeriklerini ücretsiz sunuyor. Düzenli etkinlikler, çevrimiçi eğitimler ve atölyeler de gerçekleştiren Stellar Lab, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12’nci sezonunda ‘Fark Yaratan’ seçildi. Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana 42 şehirden 200 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermeyi amaçlıyor.