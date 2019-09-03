Astronot gibi giyinip sokak sokak dolaştı

Astronot gibi giyinip sokak sokak dolaştı Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, astronot kıyafeti giyerek, sokakta ‘ay yürüyüşü´ yaptı. Sanatçının, bozuk yollara dikkat çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi çekti