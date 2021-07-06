Astronotlar ilk kez uzayda gen düzenlemeyi başarılı şekilde gerçekleştirdi

Astronotlar, CRISPR gen düzenleme teknolojisinin uzayda nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Söz konusu teknolojinin, artık Dünya ile sınırlı olmadığı kaydedildi. Astronot Christina Koch ve bir grup bilim insanı, ‘CRISPR-Cas9’ tekniğini ilk kez uzayda başarıyla gösterdi. Gösterilen yöntem, hasar gören DNA’nın mikro yerçekiminde nasıl onarıldığı üzerinde çalışmak için uygulanan yeni bir tekniğin bir parçası olarak kullanıldı. Araştırmacılar, teknik problemler ve güvenliğe ilişkin endişelerin daha önce benzer çalışmalar yapılmasının önüne geçtiğine işaret etti.

Koch ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan deney, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’ndaki bir mayanın hücre kültüründe hasar verici çift dizgili bir DNA kırılması üretti. Deney için gerekli malzemelerin birçoğu, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2019 yılının Mayıs ayında ulaştı. Koch, deneyi söz konusu DNA kırılmasının üretilmesinden çok daha önce tamamladı. Ancak bulgular, geçen haftalarda kendini göstermeye başladı.

Bu olayın, uzayda DNA onarımı ile ilgili diğer çalışmaların önünü açması bekleniyor. Çalışmanın yeterli oranda ilerletilmesi durumunda bilim insanları, iyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan genetik hasarı ve uzun süreli uzay uçuşlarındaki benzeri genetik etkileri çoğaltabilmeyi umuyor