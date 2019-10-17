Astronotlar parkta gezer gibi Ay'da yürüyecekler NASA yeni uzay yolculukları için kullanılacak astronot giysilerini tanıttı. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu yeni giysiler sayesinde astronotlar artık uzay yürüyüşlerini çok daha rahat yapacaklar...