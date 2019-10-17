Astronotlar parkta gezer gibi Ay'da yürüyecekler
NASA yeni uzay yolculukları için kullanılacak astronot giysilerini tanıttı. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu yeni giysiler sayesinde astronotlar artık uzay yürüyüşlerini çok daha rahat yapacaklar...
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), önümüzdeki 5 yıl içinde Ay’a yeniden insanlı yolculuk hedefiyle başlatılan Artemis projesinde kullanılacak yeni nesil astronot giysilerini tanıttı. Başkent Washington’daki tanıtımda, ‘Araç Dışı Hareket Keşif Kıyafeti’ ve ‘Orion Personel Kurtarma Sistemi’ görücüye çıktı.
‘Araç Dışı Hareket Keşif Kıyafeti’ solda ve ‘Orion Personel Kurtarma Sistemi’ sağda
MARS YOLCUĞUNA ÖRNEK OLACAK
Yeni keşif kıyafeti sayesinde astronotların artık Ay yüzeyinde ‘hoplayarak’ değil, tıpkı Dünya’daki bir parktaymış gibi yürüyebilecekleri belirtildi. Orion kıyafeti ise yörüngedeki tehlikeli operasyonlarda kullanılacak. Bu tasarımların Mars yolculuğunda kullanılacak kıyafetlere de öncülük edeceği bildirildi.