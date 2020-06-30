Astronotların eğitimi için uzay kokusu parfümü geliştirildi

Eau de Space adlı parfümün barut kokusunu andırdığı belirtiliyor.

Omega Ingredients adlı şirketin ürün yöneticisi Matt Richmond'a göre "Eau de Space", 2008'de NASA tarafından görevlendirilen Steve Pearson adlı kimyager tarafından dört yıllık bir çalışmayla geliştirildi.

NASA'nın eğitim projesi, astronotların "uzayda bir sürprizle karşılaşmamasını" amaçlıyordu.

Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Peggy Whitson adlı bir astronot 2002'de CNN'deki bir söyleşisinde uzay boşluğunun kokusunun "silah ateşlendikten hemen sonra çıkan barut kokusuna" benzediğini söylemişti.

Matt Richmond kokuyu tarif etmekte zorlandığını belirterek "Astronotlar kokuyu barut, yüksek ateşte pişirilen biftek, ahududu ve rom kokularının karışımına benzetiyor" dedi.

Richmond, bu kokuyla amaçlarının deneysel eğitim yoluyla çocukların STEM eğitimine (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ilgisini artırmayı hedeflediklerini ve şimdi "Ay kokusu" üzerinde çalıştıklarını söyledi.